Katoto, le retour de la reine

« Je me sens mieux ce soir, j’ai eu et j’ai un gros contrecoup que j’attendais un peu, cela a été une période compliquée à accepter mais je savais qu’elle allait arriver. » Ces mots de Marie-Antoinette Katoto, fin mars, après une victoire du PSG contre le BK Häcken en quarts de finale de Ligue des champions, sont ceux d’une buteuse soulagée, à peine sortie de longs mois de doutes causés par une grave blessure au genou qui a ruiné sa saison 2022-2023. Cinq mois plus tard, l’étoile montante du football féminin – elle souvent si fermée – affiche un large sourire et porte à elle seule l’équipe de France. Si bien que mercredi, quand Léon Marchand s’enveloppait dans ses attributs de roi de l’eau, Marie-Antoinette récupérait sa couronne de reine des surfaces et qualifiant les siennes en quarts de finale du tournoi olympique grâce à un doublé face à la Nouvelle-Zélande.

Marie-Antoinette, la résiliente

Joueuse la plus en vue de son équipe lors de ces JO, la meilleure buteuse du tournoi, auteure de cinq des six pions tricolores, goûte enfin au plaisir de vivre pleinement un tournoi majeur avec la France après ses nombreux rendez-vous manqués avec les Bleues. Non-sélectionnée pour la Coupe du monde 2019, blessée à l’Euro 2022 et à la Coupe du monde 2023, l’attaquante de 25 piges revient de très loin. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit en juillet 2022, la native de Colombes a eu toutes les peines du monde à retrouver son niveau. Également égratignée par l’affaire Hamraoui, dans laquelle César Mavacala, son désormais ex-agent a été mis en examen pour « extorsion en bande organisée », Marie-Antoinette Katoto n’avait retrouvé les Bleues qu’en décembre 2023. Avant de débuter les Olympiades, elle avait joué neuf matchs avec la bande d’Hervé Renard pour un bilan de 4 petits buts, loin de ses standards habituels. Peu importe : depuis le début du tournoi olympique, l’avant-centre semble être redevenue la grande joueuse qu’elle était. Preuve en est, elle est devenue la première française à marquer deux doublés lors d’un même tournoi majeur.

Si le niveau de jeu des Bleues a été critiqué, à juste titre, MAK rassure et assure. Si on peut lui imputer des erreurs de concentration, qui ont d’ailleurs offert l’égalisation aux Néo-Zélandaises mercredi, sans elle, l’équipe de France serait probablement obligée de suivre le reste de la quinzaine depuis son canapé. Ses pions permettent aux protégées d’Hervé Renard de garder la tête hors de l’eau, malgré une défense poreuse (5 buts encaissés en 3 matchs). Mais outre ses statistiques, l’attaquante du PSG a un rôle important dans le collectif. En point de fixation, sa relation technique avec Sandy Baltimore a fait très mal à la défense adverse lors de ce dernier match de phase de poules, qui a assuré la première place aux Bleues. De plus, son pressing agressif a déstabilisé la ligne défensive des Ferns, offrant notamment une opportunité en or à Sakina Karchaoui de mettre les Tricolores à l’abri peu avant l’heure de jeu, en vain.

Une médaille dans le viseur ?

Après cette phase de poules contrastée, où la France a terminé première du groupe A surtout parce que les Canadiennes ont écopé d’un retrait de six points, les Françaises devront élever leur niveau de jeu pour ne pas que tous les espoirs reposent sur la Parisienne. Si Amandine Henry, capitaine en l’absence de Wendie Renard, s’est amusée de la «Katoto-dépendance » en conférence d’après-match, la milieu de terrain Grace Geyoro a posé un constat plus éclairé : « Je connaissais déjà ses capacités de finition […] C’est positif pour nous, mais il faut aussi continuer à lui procurer de bons ballons pour qu’elle puisse terminer ». Prochain cap pour la bande à Hervé Renard, le Brésil en quarts de finale samedi à la Beaujoire. Une nouvelle opportunité pour l’arme fatale des Bleues, aux 35 buts en 44 sélections, de briller et de rapprocher encore un peu plus sa sélection de la première médaille olympique de son histoire.

