Un forfait chez les Bleues pour le match contre la Nouvelle-Zélande

Wendie au terrier.

Coup dur pour l’équipe de France féminine de football, avec le forfait de Wendie Renard pour le troisième match de poule contre la Nouvelle-Zélande. Sortie blessée au quadriceps gauche contre le Canada, la capitaine ne sera pas remise avant la rencontre, prévue à 21 heures ce mercredi soir. Après la défaite face au Canada (1-2), Hervé Renard entretenait le mystère et voulait croire au rétablissement de la défenseuse : « On espère qu’elles vont se remettre correctement, on attendra demain matin ou demain un peu plus tard dans la journée pour savoir la gravité des blessures. »

Wendie Renard sera donc réserviste et remplacée dans le groupe par Eve Perisset, la joueuse de Chelsea, pour ce match décisif. De son côté, Eugénie Le Sommer va faire son retour dans le groupe tricolore. Deuxième avec 3 points, l’équipe de France féminine n’a besoin que d’un match nul pour se qualifier, mais peut aussi se faire éliminer en cas de défaite contre les Néo-zélandaises et de victoire du Canada dans le même temps contre la Colombie.

Pas de scénario catastrophe, s’il vous plaît.

