Les Bleues écartent la Nouvelle-Zélande et filent en quarts

Nouvelle-Zélande 1-2 France

Buts : K.Taylor (43e) pour les Football Ferns // Katoto (22e et 49e) pour les Bleues

Pourtant privée de Wendie Renard, l’équipe de France à deux visages s’est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux olympiques 2024, en faisant valoir sa supériorité contre la Nouvelle-Zélande (1-2), dans la capitale des Gaules. Un classique se profile samedi soir : France-Brésil, mais sans la star Marta, exclue contre l’Espagne.

Comme une habitude…

Sous la chaleur lyonnaise, les Bleues ont pourtant un mal fou à se trouver sur leurs premiers échanges. Il faut attendre plus d’un quart d’heure pour voir les filles d’Hervé Renard venir menacer le but néo-zélandais. Sur un centre en retrait de Sandy Baltimore, Grace Geyoro est face au but mais bute sur la jambe d’Anna Leat avec un tir trop axial (17e). Très active, Baltimore remet ça côté gauche. Grâce à de multiples feintes de centre, la joueuse du PSG trouve un angle pour la caboche de Marie-Antoinette Katoto, en état de grâce (0-1, 22e).

#Paris2024 | 🇫🇷 MARIE-ANTOINETTE KATOTO OUVRE LE SCORE ! 🔥 La meilleure buteuse du tournoi permet à la France de prendre les devants contre la Nouvelle-Zélande. 📺 Suivez le match en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/LSPlSeEliQ — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

L’équipe de France appuie dans les couloirs et accumule les corners, sans mettre le deuxième. Le jeu long néo-zélandais ne pose aucun problème à l’arrière-garde… Mais avec cette équipe de France qui ne sait pas se mettre à l’abri, en témoigne la frappe croisée de Delphine Cascarino (41e), comme de nulle part, l’égalisation tombe. Sur une frappe soudaine en sortie de touche, Kate Taylor ne prévient personne et place un bijou à 20 mètres, en reprise de volée (1-1, 43e). Stupeur au Parc OL.

Katoto, puissance cinq

Heureusement, cette fois peu de place au doute au retour des vestiaires. Les permutations permettent à Sakina Karchaoui de s’infiltrer côté gauche, avant de centrer fort devant le but. En retrait, Katoto inscrit son cinquième but des JO et son 35e en sélection, du plat du pied (1-2, 49e). Si Griedge Mbock doit s’employer devant Taylor pour repousser une tête menaçante (53e), c’est bien les Bleues qui pressent. Encore trouvée sur l’aile gauche, Baltimore adresse un centre au premier poteau, que Cascarino ne peut qu’envoyer sur l’extérieur du montant (54e).

Alors que le match s’emballe, la nouvelle joueuse du San Diego Wave ne trouve toujours pas l’ouverture, la faute au… poteau, son troisième de la rencontre (59e), sur une frappe sans contrôle venue de la droite. La capitaine Amandine Henry s’y essaie également longue distance, mais sa sacoche n’attrape pas le cadre (68e). Les Françaises gèrent leur fin de match, malgré un déchet technique certain. Point noir et potentielle tuile : la sortie sur blessure de Karchaoui, à trois jours du quart de finale.

Nouvelle-Zélande (4-3-3) : Leat – Bott, Bowen, Stott, Foster – Riley, Taylor, Longo, Kitching – Jale, Hand. Sélectionneuse : Jitka Klimkova.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – de Almeida, Lakrar, Mbock, Bacha – Geyoro, Henry, Karchaoui – Cascarino, Katoto, Baltimore. Sélectionneur : Hervé Renard.

