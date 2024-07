Pronostic France Nouvelle-Zélande  : Analyse, cotes et prono du match des Jeux Olympiques 2024

Pour la dernière journée de la phase de groupes des JO, ZEbet vous propose de récupérer 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Nouvelle-Zélande France.

Nos pronostics France Nouvelle-Zélande JO

Assurer la qualification pour les Bleuets

Après une première victoire éclatante dans un Vélodrome plein à Marseille contre les États-Unis (3-0), les joueurs français ont rencontré plus de difficultés lors de la deuxième journée, s’imposant de justesse 1-0 à Nice face à la Guinée. L’équipe de Thierry Henry aborde désormais sereinement son dernier match de poule face à la Nouvelle-Zélande. En effet, les Bleuets ne sont qu’à un point de la qualification pour les quarts de finale, qui leur permettrait même de sécuriser la première place du Groupe A sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024.

La Nouvelle-Zélande en quête d’un exploit

La Nouvelle-Zélande va tenter d’obtenir la qualification. Pas prévu à telle faite, l’adversaire de la France doit éviter de perdre sa deuxième place au profit des États-Unis. Cette équipe a commencé par une victoire contre la Guinée (2-1), mais a ensuite subi une lourde défaite contre les Américains lors de la deuxième journée (1-4). Avec trois points au compteur, la Nouvelle-Zélande se classe troisième, à trois points de la première place des Bleus. Les Néo-Zélandais devront impérativement triompher face à la France pour être quasiment sûr de se qualifier.

Un turnover prévu pour les Bleuets ?

Thierry Henry pourrait choisir de faire tourner son effectif pour le dernier match de poule. Des jeunes talents comme Cherki, Kalimuendo, et Doué pourraient débute dans le 11r, tandis que les expérimentés Lacazette et Mateta pourraient démarrer sur le banc. Le jeune attaquant rennais aligné en pointe aura une opportunité en or pour briller et potentiellement marquer au Vélodrome. Le gardien toulousain Restes sera probablement reconduit. La charnière centrale pourrait être formée par Lukeba et possiblement Matsima, en remplacement de Badé, qui est légèrement blessé. Enzo Millot, également blessé, Henry a rappelé par les réservistes Andy Diouf et Chrislain Matsima, qui pourraient jouer ce soir. De leur côté, les Néo-Zélandais ont un effectif où de nombreux joueurs évoluent dans le championnat local. Le capitaine Matthew Garbett et l’attaquant Ben Waine (Plymouth) ont marqué lors des précédents matchs. Contre les États-Unis, Jesse Randall (Charleston Battery) a inscrit le seul but de son équipe.

Les compositions probables pour ce Nouvelle-Zélande – France :

Nouvelle-Zélande : Paulsen – Bindon, Surman, Boxall, Sutton – Bell, Garbett – Bayliss (ou Van Hattum), Singh, Herdman – Waine.

France : Restes – Matsima, Magassa, Lukeba, Locko – Akliouche, Lepenant, Diouf – Cherki – Doué, Kalimuendo.

La France facile face à la Nouvelle-Zélande pour terminer à la 1ère place

Les Français qui doivent valider leur première place à domicile face à la Nouvelle-Zélande, partent largement favoris pour cette dernière journée. Bien que les Bleuets aient montré une performance plutôt moyenne contre la Guinée, ils semblent en mesure de décrocher une troisième victoire consécutive contre la Nouvelle-Zélande mardi soir. Ce match promet d’être très ouvert et les remplaçant français, qui vont tenter de gagner leur place pour la suite du tournoi, pourraient offrir un jeu offensif et spectaculaire. De leur côté, les Néo-Zélandais seront contraints de tout donner et de jouer leur chance à fond pour tenter de réaliser l’exploit.

Les Bleuets tombent face à l'Espagne en finale de l'Euro U19