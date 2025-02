Rennes sort la tête de l’eau pour la première de Beye

Rennes 1-0 Strasbourg

But : Blas (89e)

Et soudain, la délivrance.

La roue a tourné dans le bon sens pour le Stade rennais, ce dimanche, après un début d’année chaotique (5 défaites de rang) et pour la première sur le banc de Habib Beye, qui a vu son équipe prendre le dessus sur Strasbourg au bout du suspense (1-0). Un but arrivé à l’aube du temps additionnel, alors que le 0-0 semblait pointer le bout de son nez. Un corner de Truffert est arrivé jusqu’au second poteau, à l’entrée de la surface, où Ludovic Blas a dégainé un enroulé du pied gauche pour faire exploser tout un stade et toute une équipe (1-0, 89e). Il y avait comme une sensation de soulagement, et la froideur bretonne a laissé place à un peu de chaleur.

Emegha a beaucoup raté, Rennes n’est plus barragiste

De quoi offrir des sourires, enfin, au Roazhon Park, après une semaine marquée par les inondations (bonjour la boue autour du stade) et surtout par une énième révolution au sein du club breton : Beye sur le banc, les recrues Kyogo Furuhashi et Lilian Brassier dans le onze, et même le jeune Djaoui Cissé (21 ans), titulaire pour la première fois en l’absence d’Azor Matusiwa, forfait. Un sacré chantier loin d’être terminé et une vraie opportunité pour le Racing de confirmer sa bonne forme. Sous le retour des encouragements des ultras rennais, qui avaient appelé à l’union sacrée cette semaine, Arnaud Kalimuendo a tenté d’entrée, laissant penser à une équipe armée de bonnes intentions et peut-être moins peureuse que sous Jorge Sampaoli. Les meilleures occasions ont été pour les Alsaciens, en revanche, avec le poison Emanuel Emegha. L’incontournable attaquant strasbourgeois n’a pas cadré de près à la suite d’un joli centre de Félix Lemaréchal (20e), avant de tomber sur Brice Samba à deux reprises après avoir été lancé dans la profondeur (36e, 44e).

🤩 | Les belles scènes de joie après cette victoire tant attendue au Roazhon Park ! 🙌 🔥 #SRFCRCSA pic.twitter.com/06ACiL9Szy — DAZN France (@DAZN_FR) February 2, 2025

Les Rennais, eux, ont peiné à se montrer dangereux, à l’image de leur renfort japonais qui a beaucoup couru, mais touché un nombre infime de ballons (7) jusqu’à sa sortie après l’heure de jeu. Avant cela, Arnaud Kalimuendo avait repris un centre d’Adrien Truffert, sans succès, et Furuhashi envoyé une frappe anecdotique hors cadre. Il y a eu du rythme, de l’impact, de l’intensité, mais assez peu de danger des deux côtés et des frayeurs, parfois, sur les sorties de balle rennaises initiées par Samba. On a aussi vu Emegha se faire un nouveau copain avec Christopher Wooh, avant de solliciter encore une fois Samba, auteur d’une très belle manchette pour empêcher l’ouverture du score (70e), alors que Jordan James venait d’allumer un pétard au-dessus (69e). Jusqu’à ce but libérateur de Blas, donc, et une nouvelle occasion manquée par Emegha au bout du temps additionnel. Le Racing reste scotché au milieu du tableau et Rennes s’offre un (tout petit peu) d’air en laissant la place de barragiste à Saint-Étienne.

Devinez qui doit se rendre dans le Chaudron le week-end prochain ?

Rennes (3-4-3) : Samba – Hateboer, Wooh, Brassier (Faye, 66e) – Assignon, James, Cissé (Ahamada, 55e), Truffert – Blas, Furuashi (Meïté, 66e), Kalimuendo (Gómez, 90e+2). Entraîneur : Habib Beye.

Strasbourg (3-5-2) : Petrović – Sarr, Omobamidele, Doukouré – G. Doué, Diarra, Santos, Lemarechal (Mara, 81e), Moreira – Ouattara (Sebas, 81e), Emegha. Entraîneur : Liam Rosenior.