Strasbourg roule sur Angers, Rennes se fait rejoindre au Havre

TB
Un seul match, deux visages.

Rapidement nanti de deux buts d’avance, Rennes s’est finalement fait rejoindre au Havre (2-2). Les Bretons démarrent tambour battant dans le sillage de leur duo d’attaque. Profitant d’une déviation d’Esteban Lepaul, Breel Embolo inscrit de près son premier but en rouge et noir (0-1, 10e). Passeur, l’ancien Angevin est ensuite buteur d’une frappe entre les jambes de Mory Diaw (0-2, 25e), quelques minutes après avoir vu la VAR lui refuser une première joie.

Bien lancés, les hommes de Habib Beye vont pourtant se relâcher. Et laisser les Normands revenir dans le coup sur un penalty pour un accrochage de Jérémy Jacquet sur Issa Soumaré, qui se fait justice lui-même (1-2, 45e+1). Après la pause, un nouveau hors-jeu prive Embolo d’un nouveau break, et c’est Rassoul Ndiaye qui en profite pour rafler la mise. Tout proche d’égaliser quelques instants plus tôt, le milieu havrais décroche un point d’une jolie volée en pleine surface (2-2, 79e).

Panichelli et Strasbourg sur un nuage

Bien plus à l’est, pas d’Emmanuel Emegha mais pas de souci pour Strasbourg. Pour la réception d’Angers, les Alsaciens s’en sont remis à leur joker argentin Joaquín Panichelli pour forcer la décision, avant de dérouler face à des Scoïstes à la rue (5-0). Tout avait pourtant commencé par plusieurs parades d’Hervé Koffi, que l’on pensait parti pour un grand match. Mais ça, c’était avant une erreur de relance exploitée par Valentin Barco pour servir Panichelli (1-0, 36e).

Après la pause, l’ancien de River fait à nouveau parler son sens du but en pleine surface : contrôle orienté et finition à l’opposé du déplacement du gardien (2-0, 51e). L’heure est ensuite à faire participer les copains à la fête : Abdoul Ouattara d’abord après une remise sur corner (3-0, 61e), puis Martial Godo, à la conclusion d’un contre (4-0, 66e) et après avoir suivi une mine de Panichelli repoussée comme il a pu par Koffi (5-0, 70e).

Attention à la saison calvaire dans l’Anjou…

  Le Havre 2-2 Rennes

Buts : Soumaré (45e+1 SP) et Ndiaye (79e) pour les Hacmen // Embolo (10e) et Lepaul (25e) pour les Rennais

  Strasbourg 5-0 Angers

Buts : Panichelli (36e et 51e), Ouattara (61e) et Godo (66e et 70e)

TB

