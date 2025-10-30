Liam Delap regrette un foot devenu « beaucoup trop mou »

Liam Delapeine.

Ce mercredi soir, Chelsea s’est fait peur mais s’est tout de même qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup, en éliminant Wolverhampton sur sa pelouse (3-4). La qualification n’a pas empêché Enzo Maresca de pester contre son attaquant Liam Delap.

Écarté des terrains depuis le début de la saison en raison d’une blessure aux ischio jambiers, le Britannique a signé son retour à la compétition, en entrant à la 61e minute. Et n’a pas tardé à s’illustrer en prenant un premier carton jaune après une altercation avec Emmanuel Agbadou à la 79e minute, avant que Thomas Bramall lui en distribue un second après une grossière faute en fin de rencontre.

Enzo Maresca slams Liam Delap's 'embarrassing and very stupid' red card 😤 "Liam is a player when he's on the pitch, he's a little bit playing the game for himself and struggles to realise and listen [to those] around him." pic.twitter.com/9GRBa5OhUF — Hayters TV (@HaytersTV) October 29, 2025

De quoi s’attirer les foudres de son entraîneur Enzo Maresca, qui s’est exprimé en fin de match : « C’est un stupide carton rouge, Liam doit l’éviter. Après son premier jaune, je lui ai dit quatre ou cinq fois de rester calme, a pesté le coach italien. Lorsqu’il est sur le terrain, il ne joue parfois que pour lui-même et a du mal à voir ceux qui l’entourent . »

Le drôle de mea culpa de Delap

Auteur du sixième carton rouge reçu par les Blues, sur leurs neuf dernières rencontres, Liam Delap s’est excusé dans la soirée, via son compte X, (des excuses à sa façon) : « Le football d’aujourd’hui est devenu beaucoup trop mou. Ce n’est plus le football d’antan […] Malheureusement, les joueurs de la vieille école n’ont d’autre choix que de s’adapter et de jouer plus prudemment, se désole l’attaquant. Je vous prie de m’excuser pour le carton rouge, j’assume l’entière responsabilité de mes actes et je veillerai à garder mon calme la prochaine fois. »

On avait dit plus d’excuses !

