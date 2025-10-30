Quand des supporters stéphanois offrent une écharpe des Verts au pape Léon XIV

Les Verts comptent un nouveau fan.

Ce week-end, le pape Léon XIV a donné une audience sur la place Saint Pierre de Rome. Présents sur place, des membres du diocèse de Saint-Etienne, en pèlerinage, ont eu la chance de rencontrer le souverain pontife à l’issue de la cérémonie. Et ils en ont profité pour lui offrir un beau cadeau : une écharpe de Saint Etienne.

L’image, diffusée sur l’écran géant de la place Saint-Pierre, a fait le tour des réseaux sociaux. « C’était juste pour l’emmener et montrer qu’on vient de Saint-Etienne. C’est mon club de cœur », a témoigné Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, au micro de ICI Saint-Etienne Loire.

La photo complètement folle du pape Léon XIV avec une écharpe de Saint-Étienne ! 😅💚 pic.twitter.com/GhI72umuEp — Le Maillot Mystère (@MaillotMystere) October 28, 2025

Léon XIV a porté chance aux Verts

Le pape a accepté le cadeau, sans qu’on sache vraiment s’il connait le mythique Chaudron. On imagine qu’il s’est posé tranquillement devant la rencontre du haut de tableau de Ligue 2, entre le club stéphanois et le Pau FC ce mardi. Une rencontre brillamment remporté 6-0 par les Verts, qui grimpent à la deuxième place du championnat, à quatre points du leader troyen.

François, le lycéen qui apparait aux côtés du pape, a témoigné de sa fierté que « Saint-Etienne soit représenté à Rome. Mon petit frère n’a plus d’écharpe, mais ce n’est pas grave. En plus, le vert est la couleur de l’espérance », a ajouté le jeune supporter stéphanois.

De l’espoir, ils vont en avoir besoin pour remonter en Ligue 1.

