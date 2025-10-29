S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J12
  • Troyes-Amiens (3-1)

Troyes sur le toit de l’Europe à domicile

Troyes fois trois = neuf.

Le passé c’est le passé, neuf victoires d’affilée à domicile pour l’ESTAC qui a fait du stade de l’Aube une forteresse imprenable. Personne ne fait mieux en France, et seuls le Real Madrid et Marseille osent s’inviter dans la même phrase. Cette série transforme le stade de l’Aube en citadelle imprenable en Ligue 2 et confirme que quelque chose de solide se construit dans la cité champenoise.

Et au cœur de cette dynastie champenoise, un nom s’impose déjà comme celui du nouveau seigneur : Tawfik Bentayeb. Formé à l’académie Mohammed VI, le Marocain empile les chiffres comme d’autres collectionnent les trophées : 8 matchs, 8 buts, une passe décisive. Finition, placement, sang-froid, Bentayeb respire cette modernité du football marocain où la technique rencontre l’efficacité.

Et si Troyes construit ses victoires comme on bâtissait jadis ses foires, Bentayeb, lui, y règne comme un sultan en territoire conquis.

Tristan Dingomé : « Je devais être une galère à coacher »

