Troyes sur le toit de l’Europe à domicile

Troyes fois trois = neuf.

Le passé c’est le passé, neuf victoires d’affilée à domicile pour l’ESTAC qui a fait du stade de l’Aube une forteresse imprenable. Personne ne fait mieux en France, et seuls le Real Madrid et Marseille osent s’inviter dans la même phrase. Cette série transforme le stade de l’Aube en citadelle imprenable en Ligue 2 et confirme que quelque chose de solide se construit dans la cité champenoise.

𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑬 💙😍😎 L’ESTAC s’impose de nouveau et signe une 9ème victoire 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 à domicile ! 🔥 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐒𝐄 🏰⚔️#ESTACASC 3️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/5vnicS5p7W — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 28, 2025

Et au cœur de cette dynastie champenoise, un nom s’impose déjà comme celui du nouveau seigneur : Tawfik Bentayeb. Formé à l’académie Mohammed VI, le Marocain empile les chiffres comme d’autres collectionnent les trophées : 8 matchs, 8 buts, une passe décisive. Finition, placement, sang-froid, Bentayeb respire cette modernité du football marocain où la technique rencontre l’efficacité.

𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐛𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟐 𝐁𝐊𝐓 🤷‍♂️ 8 matchs 🌟 8 buts ⚽️ 1 passe décisive 🎯#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/EfPACYIgLM — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 28, 2025

Et si Troyes construit ses victoires comme on bâtissait jadis ses foires, Bentayeb, lui, y règne comme un sultan en territoire conquis.

