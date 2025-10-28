- Ligue 2
- J12
- Résumé
Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale
Les gros au rendez-vous
Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0). Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un regain de confiance pour Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui n’avaient plus marqué depuis août, l’ASSE monte sur la deuxième place du podium.
Sans briller, l’ESTAC reste leader
Troyes reste accroché à son trône et Tawfik Bentayeb compte bien rester en tête du classement des buteurs. Auteur d’un doublé ce mardi, il a permis à l’ESTAC de se défaire d’Amiens (3-1). C’est le Red Star qui signe la mauvaise opération de cette douzième journée. Balayés à Dunkerque (3-0), les Audoniens laissent filer les Aubois et voient Reims revenir dans la course au podium. Les Champenois ont fait le voyage jusqu’à Boulogne-sur-Mer pour y laisser leur carte de visite (2-6).
De son côté, Montpellier a calé à Clermont (1-1), refroidi par les dribbles déroutants d’Abdoul Kader Bamba. Parmi les autres très beaux buts de la soirée, celui d’Abdel Hbouch a été éclipsé par la remontée de Rodez (2-1), tandis que le banger de Rossignol n’a pas permis au Mans de s’imposer à Rodez (1-1). Le SC Bastia, lui, reste bon dernier après sa défaite à Nancy (2-0).
Un mardi bien chargé… sauf à Grenoble.
Saint-Étienne 6-0 Pau
Buts : Ferreira (2e), Cardona (12e), Tardieu (SP 41e), Duffus (44e, 48e), Davitashvili (79e)
Expulsion : Karamoko (89e)
Boulogne-sur-Mer 2-6 Reims
Buts : Platret (10e), Boyer (34e) pour les Boulonnais // Ibrahim (18e, 47e), Nakamura (SP 28e, 43e), Teuma (32e), Diarra (90e+2) pour les Champenois
Clermont 1-1 Montpellier
Buts : Bamba (45e) pour les Auvergnats // Mbuku (27e) pour les Héraultais
Dunkerque 3-0 Red Star
Buts : Durivaux (CSC 9e), Sekongo (61e), Essimi (66e)
Rodez 2-1 Annecy
Buts : Benchama (90e+2), Lipinski (77e) pour les Ruthénois // Hbouch (65e) pour les Savoyards
Nancy 2-0 Bastia
But : Bokangu (16e), Saint Ruf (90e+4)
Laval 1-1 Le Mans
But : Samb (86e) pour les Tangos // Rossignol (26e) pour les Manceaux
Troyes 3-1 Amiens
Buts : Bentayeb (SP 48e, 53e), El Idrissy (89e) pour les Troyens // Ikia Dimi (30e) pour les Picards
Grenoble 0-0 Guingamp
