Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale

Les gros au rendez-vous

Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0). Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un regain de confiance pour Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui n’avaient plus marqué depuis août, l’ASSE monte sur la deuxième place du podium.

Sans briller, l’ESTAC reste leader

Troyes reste accroché à son trône et Tawfik Bentayeb compte bien rester en tête du classement des buteurs. Auteur d’un doublé ce mardi, il a permis à l’ESTAC de se défaire d’Amiens (3-1). C’est le Red Star qui signe la mauvaise opération de cette douzième journée. Balayés à Dunkerque (3-0), les Audoniens laissent filer les Aubois et voient Reims revenir dans la course au podium. Les Champenois ont fait le voyage jusqu’à Boulogne-sur-Mer pour y laisser leur carte de visite (2-6).

De son côté, Montpellier a calé à Clermont (1-1), refroidi par les dribbles déroutants d’Abdoul Kader Bamba. Parmi les autres très beaux buts de la soirée, celui d’Abdel Hbouch a été éclipsé par la remontée de Rodez (2-1), tandis que le banger de Rossignol n’a pas permis au Mans de s’imposer à Rodez (1-1). Le SC Bastia, lui, reste bon dernier après sa défaite à Nancy (2-0).

Un mardi bien chargé… sauf à Grenoble.

Saint-Étienne 6-0 Pau

Buts : Ferreira (2e), Cardona (12e), Tardieu (SP 41e), Duffus (44e, 48e), Davitashvili (79e)

Expulsion : Karamoko (89e)

Boulogne-sur-Mer 2-6 Reims

Buts : Platret (10e), Boyer (34e) pour les Boulonnais // Ibrahim (18e, 47e), Nakamura (SP 28e, 43e), Teuma (32e), Diarra (90e+2) pour les Champenois

Clermont 1-1 Montpellier

Buts : Bamba (45e) pour les Auvergnats // Mbuku (27e) pour les Héraultais

Dunkerque 3-0 Red Star

Buts : Durivaux (CSC 9e), Sekongo (61e), Essimi (66e)

Rodez 2-1 Annecy

Buts : Benchama (90e+2), Lipinski (77e) pour les Ruthénois // Hbouch (65e) pour les Savoyards

Nancy 2-0 Bastia

But : Bokangu (16e), Saint Ruf (90e+4)

Laval 1-1 Le Mans

But : Samb (86e) pour les Tangos // Rossignol (26e) pour les Manceaux

Troyes 3-1 Amiens

Buts : Bentayeb (SP 48e, 53e), El Idrissy (89e) pour les Troyens // Ikia Dimi (30e) pour les Picards

Grenoble 0-0 Guingamp

