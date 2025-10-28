S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J12
  • Résumé

Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale

EL
Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale

Les gros au rendez-vous

Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0). Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un regain de confiance pour Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui n’avaient plus marqué depuis août, l’ASSE monte sur la deuxième place du podium.

Sans briller, l’ESTAC reste leader

Troyes reste accroché à son trône et Tawfik Bentayeb compte bien rester en tête du classement des buteurs. Auteur d’un doublé ce mardi, il a permis à l’ESTAC de se défaire d’Amiens (3-1). C’est le Red Star qui signe la mauvaise opération de cette douzième journée. Balayés à Dunkerque (3-0), les Audoniens laissent filer les Aubois et voient Reims revenir dans la course au podium. Les Champenois ont fait le voyage jusqu’à Boulogne-sur-Mer pour y laisser leur carte de visite (2-6).

De son côté, Montpellier a calé à Clermont (1-1), refroidi par les dribbles déroutants d’Abdoul Kader Bamba. Parmi les autres très beaux buts de la soirée, celui d’Abdel Hbouch a été éclipsé par la remontée de Rodez (2-1), tandis que le banger de Rossignol n’a pas permis au Mans de s’imposer à Rodez (1-1). Le SC Bastia, lui, reste bon dernier après sa défaite à Nancy (2-0).

Un mardi bien chargé… sauf à Grenoble.

  Saint-Étienne 6-0 Pau

Buts : Ferreira (2e), Cardona (12e), Tardieu (SP 41e), Duffus (44e, 48e), Davitashvili (79e)

Expulsion : Karamoko (89e)

  Boulogne-sur-Mer 2-6 Reims

Buts : Platret (10e), Boyer (34e) pour les Boulonnais // Ibrahim (18e, 47e), Nakamura (SP 28e, 43e), Teuma (32e), Diarra (90e+2) pour les Champenois

  Clermont 1-1 Montpellier

Buts : Bamba (45e) pour les Auvergnats // Mbuku (27e) pour les Héraultais

  Dunkerque 3-0 Red Star

Buts : Durivaux (CSC 9e), Sekongo (61e), Essimi (66e)

  Rodez 2-1 Annecy

Buts : Benchama (90e+2), Lipinski (77e) pour les Ruthénois // Hbouch (65e) pour les Savoyards

  Nancy 2-0 Bastia

But : Bokangu (16e), Saint Ruf (90e+4)

  Laval 1-1 Le Mans

But : Samb (86e) pour les Tangos // Rossignol (26e) pour les Manceaux

Troyes 3-1 Amiens

Buts : Bentayeb (SP 48e, 53e), El Idrissy (89e) pour les Troyens // Ikia Dimi (30e) pour les Picards

  Grenoble 0-0 Guingamp

La France se casse encore les dents sur l'Allemagne

EL

À lire aussi
22
Revivez : France - Allemagne (2-2)
  • Ligue des nations
  • Demies
Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez : France - Allemagne (2-2)
Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!