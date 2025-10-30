Champions ses frères.

Ce jeudi, Marco Verratti a accordé un entretien à Foot Mercato dans lequel il revient sur le sacre européen du Paris Saint-Germain, deux ans après son départ. Installé au Qatar, le milieu italien de 32 ans savoure de loin la réussite de son ancien club sans amertume.

« C’était comme un soulagement même pour moi, alors que je ne joue plus au PSG, raconte-t-il. Je suis vraiment content, parce qu’à la fin chacun de nous a mis une petite pierre pour faire grandir ce club. Ils ont gagné avec un jeu magnifique. Même ceux qui avaient un peu de haine contre le PSG ont dû apprécier. »

« C’est le début d’une grande époque »

Le joueur aux 416 matchs avec le PSG s’est montré dithyrambique : « C’est une équipe incroyable. Tout le monde attaque et tout le monde défend. Et puis, il y a deux latéraux comme Nuno et Hakimi qui attaquent vraiment beaucoup. » Pour Verratti, Luis Enrique a transformé le collectif, « c’est un top entraîneur. On le voit au moment où Dembélé n’est pas là, l’équipe n’en souffre même pas. »

Le Petit Hibou, désormais à Al-Duhail, souligne la maturité acquise par le club : « Avant, le PSG était vu comme une équipe qui achetait pour gagner tout de suite. Là, ils ont gagné avec une équipe jeune qui joue bien. Je pense que c’est le début d’une grande époque. »

Également interrogé sur le départ de Mbappé, l’ancien Parisien a tenu à remettre les choses au clair : « C’est injuste de dire que le PSG a gagné parce que Kylian est parti. Avec lui, on a fait demi-finale et finale. Il a beaucoup aidé le club à grandir. »

Touche pas à mon ami !

De Zerbi en remet une couche sur la concurrence avec le PSG