Une cérémonie prévue pour célébrer Kylian Mbappé à Madrid

Ce n’est pas un ballon, mais c’est aussi en or.

Après une grosse saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé va recevoir ce vendredi à 13h30 son tout premier Soulier d’or européen, lors d’une cérémonie organisée dans la loge d’honneur du Santiago Bernabéu, en présence de Florentino Pérez, Xabi Alonso et plusieurs coéquipiers.

Une première depuis Thierry Henry

Avec 31 buts inscrits lors de la saison 2024-2025, le Français a terminé meilleur buteur d’Europe et de la Liga, décrochant au passage le titre de Pichichi. Il devient ainsi le premier joueur tricolore à remporter le trophée depuis un certain Thierry Henry, en 2005.

Le capitaine des Bleus ne serait pas contre remettre ça cette saison, avec au moins un ou deux trophées collectifs si possible. Après dix journées, les Merengue sont leaders du championnat avec 27 points, cinq longueurs devant le Barça, et Mbappé affiche déjà 19 réalisations au compteur toutes compétitions confondues.

Samedi, face à Valence, il pourrait bien fêter son Soulier d’or de la manière qu’il préfère : les mains sous les aisselles.

