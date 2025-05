Kylian Mbappé en route pour le Soulier d’or

Objectif Soulier d’or.

Avec ses 31 buts inscrits en 34 rencontres cette saison en Liga, dont deux réalisations ce samedi après-midi face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé s’est invité sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire de la Liga lors de leur première saison.

Derrière Ronaldo et Pruden

Seuls Ronaldo lors de la saison 1996-1997 avec ses 34 réalisations et Pruden, auteur de 33 buts au lendemain de la Guerre d’Espagne (1940-1941), font mieux que l’ancien Parisien. Avec six unités d’avance sur son dauphin, Robert Lewandowski, « Kyk’s » était déjà assuré d’être désigné Pichichi en Espagne. Avec son doublé de l’après-midi, l’international tricolore se rapproche de plus en plus d’un sacre européen puisqu’il n’avait besoin que d’un seul but pour dépasser Viktor Gyökeres, l’attaquant du Sporting, qui occupait jusque-là la tête du classement.

Pas toujours mal, ces récompenses individuelles.

