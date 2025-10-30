S’abonner au mag
  • League Cup- 8es- Liverpool-Crystal Palace (0-3)

Arne Slot s’interroge sur l’effectif de Liverpool

Arne Slot s'interroge sur l'effectif de Liverpool

Des problèmes de riche.

La saison dernière, Arne Slot avait tout bon. Titre de Premier League, football champagne, Anfield en liesse. Cette saison, c’est plutôt les Beatles après leur road trip en Inde : six défaites sur les sept derniers matchs, et une élimination piteuse en Carabao Cup (0-3 contre Crystal Palace) dans un stade trempé, où même le Kop avait l’air de tousser.

Le Néerlandais avait aligné trois ados titulaires, cinq sur le banc, et dix changements par rapport à Brentford. De quoi transformer un huitième de coupe en stage découverte.

Une hécatombe à la Mersey

Et les cadres alors ? Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, tous absents. « Ce club a toujours utilisé cette compétition pour les joueurs de l’académie », a plaidé Slot après coup. Sauf que Palace, lui, n’était pas venu encadrer des collégiens. Résultat : Ismaïla Sarr double la mise avant la pause, Amara Nallo se fait expulser, et Yeremy Pino termine le boulot.

Sous la pluie, le coach observe, impuissant, son minot se faire expulser. « Notre effectif n’est peut-être pas aussi large qu’on le croit », glisse-t-il, alors qu’il s’apprête à affronter Villa, le Real et City en dix jours. Autant dire que la tempête ne fait que commencer.

C’est ça aussi, quand on n’a pas les moyens de faire un gros mercato !

Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong

