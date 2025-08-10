Community Shield : la minute de silence en hommage à Jota perturbée à Wembley

Carton rouge vif pour le public anglais.

Ce dimanche, à quelques instants du coup d’envoi du Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool au stade de Wembley, la minute de silence en hommage à Diogo Jota, tragiquement disparu dans un accident de voiture début juillet, a été perturbée. En cause : une poignée de supporters entachant complètement ce moment de recueillement par des cris. La minute de silence n’a duré qu’une petite quinzaine de secondes, sabotée par ces spectateurs et le brouhaha des supporters essayant de les faire taire.

La minute de silence en hommage à Diogo Jota 🇵🇹 n’a duré qu’une dizaine de secondes, perturbée par de nombreuses interruptions… 🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/a0VCLdVnIi — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2025

La scène est d’autant plus gênante quand on voit la réaction des joueurs de Liverpool, et un Mohamed Salah dont l’incompréhension se lit assez facilement sur le visage. Les Reds auraient sans doute espéré un peu plus de respect pour leur éternel numéro 20.

