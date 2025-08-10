Community Shield : malgré Ekitike, Liverpool piégé par Palace aux tirs au but

Crystal Palace 2-2 (3-2 TAB) Liverpool

Buts : Mateta (17e SP) & I. Sarr (77e) pour les Eagles // Ekitike (4e) & Frimpong (21e) pour les Reds

Crystal Palace s’offre le 103e Community Shield de l’histoire ! Au terme d’un match serré, la bande d’Oliver Glasner a tenu la dragée haute à celle d’Arne Slot pendant tout le temps règlementaire, avant de s’emparer du trophée aux tirs au but grâce à un grand Dean Henderson dans les buts. Grosse déception en revanche pour Liverpool : favoris, les champions d’Angleterre n’ont pas su conserver leur avance – ils ont mené deux fois – et se sont montrés peu adroits dans le terrible exercice des tirs au but. Malgré un recrutement cinq étoiles, le LFC semble encore dans une grosse période de rodage.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

Ekitike buteur pour sa première

Tout partait pourtant très bien pour les Reds, avec l’ouverture du score précoce d’Hugo Ekitike après un très bel enchaînement, pour son premier match officiel sous le maillot rouge. Jean-Philippe Mateta lui a vite répondu sur penalty, avant que Jeremie Frimpong ne remette Liverpool aux alentours de la 20e minute – comme le numéro que portait le regretté Diogo Jota, largement honoré en marge de la rencontre.

<iframe loading="lazy" title="GOAL | Hugo Ekitiké | Crystal Palace 0-1 Liverpool | FA Community Shield 2025" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dFyPlFGMT5Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dans un second acte très peu convaincant de la part des Scousers, Crystal Palace en a profité pour revenir à hauteur par Ismaïla Sarr en fin de rencontre (2-2), et piéger son adversaire aux pénos. Les Eagles empochent un deuxième trophée en moins de trois mois (après la victoire en FA Cup, dans ce même stade).

Leurs deux premiers trophées majeurs !

