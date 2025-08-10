Hugo Ekitike titulaire pour sa grande première avec Liverpool

- Community Shield
- Crystal Palace-Liverpool
Ekitike titulaire pour sa (vraie) première avec Liverpool
Un premier gros défi pour le rookie des Reds.
Hugo Ekitike est titulaire pour sa grande première en match officiel avec Liverpool, à l’occasion du Community Shield contre Crystal Palace, ce dimanche après-midi à Wembley. Soutenu par Florian Wirtz, Mohamed Salah et Cody Gakpo, l’attaquant français de 23 ans, acheté à Francfort pour plus de 90 millions d’euros, a l’occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre, dans un contexte où Liverpool espère toujours recruter Alexander Isak (Newcastle).
Un face à face entre attaquants français
En face, côté Palace, Jean-Philippe Mateta tient bien sa place en pointe, ce qui nous donne un joli match dans le match entre deux Français. Au-delà de cette opportunité en or pour Ekitike, ce duel est également spécial pour une raison beaucoup moins joyeuse : il s’agira du premier match en compétition, pour Liverpool, depuis le tragique décès de Diogo Jota, survenu début juillet.
L’inscription « Forever 20 », comme le numéro de maillot du Portugais, est d’ailleurs visible sur le maillot des Reds.
Forever 20 ❤️ pic.twitter.com/Zs1QRfyv7B
— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025
TJ