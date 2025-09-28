Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong

Pas tendre, ce Monsieur.

Déjà très critique envers Hugo Ekitike au sujet de la célébration polémique de l’attaquant, qui a coûté un carton rouge à l’onéreuse recrue des Reds, Arne Slot a cette fois pris Jeremie Frimpong pour cible. L’entraîneur du champion d’Angleterre, qui a subi sa première défaite de la saison à Crystal Palace, a en effet indiqué que le latéral néerlandais avait provoqué le revers de son équipe.

« Un de nos joueurs a voulu partir en contre-attaque alors qu’il ne restait qu’à défendre, nous étions peut-être trop offensifs et ça nous coûte le match », a ainsi estimé le technicien néerlandais en conférence de presse, visiblement remonté contre son nouveau joueur lors de cette sixième journée de Premier League.

Le mercato hivernal n’est pas si loin…

Liverpool chute sur le gong à Crystal Palace, Brighton dompte Chelsea