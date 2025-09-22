Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »

Tout juste arrivé, déjà adopté.

Avec quatre buts lors de ses six premières titularisations, Hugo Ekitike a déjà mis Liverpool dans sa poche. Encore décisif à Anfield samedi dans le derby de la Mersey, le néo-international français se montre remarquablement imperméable à la pression de son transfert XXL. « Je m’en fous. Je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire à l’extérieur… Le prix du transfert, il est ce qu’il est. Le football, il a changé, confie-t-il à Canal+. T’as un gros transfert sur ton dos ? Joue au foot. »

L’arrivée d’Alexander Isak ne lui fait pas peur non plus. « Quand je regarde mon historique, je n’ai jamais été dans un contexte facile. J’ai toujours été dans la concurrence, ça ne m’effraie pas, assure l’ancien attaquant du PSG. C’est un super joueur, il va pouvoir aider l’équipe, m’aider moi à passer encore des caps. Après, ce sera surtout le problème du coach. »

Un problème de riche.

Liverpool s’offre le derby du Merseyside