Le début de carrière cauchemardesque d'Amara Nallo avec Liverpool

Un début de carrière sur les chapeaux de rouges.

Depuis le début de sa carrière, le jeune défenseur central de Liverpool Amara Nallo a disputé deux rencontres avec l’équipe première des Reds. Et à chaque fois, il a reçu un carton rouge : d’abord face au PSV Eindhoven la saison dernière (défaite 3-2), puis ce mercredi soir face à Crystal Palace en League Cup (défaite 3-0). Un bon chat noir.

Liverpool est dans la tourmente

Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, Nallo est entré un peu après l’heure de jeu. Le défenseur central de 18 ans n’a pas eu le temps de profiter du match : sur un contre des Eagles à la 79e minute, il fauche le jeune Justin Devenny, qui part seul au but. Conséquence : une expulsion après douze minutes, et Liverpool qui prend un troisième but en fin de rencontre devant son public, à Anfield.

Avec les Reds, Nallo a donc disputé seulement 16 minutes, pour deux cartons rouges. Sa nouvelle expulsion n’a pas aidé son club, qui continue sa série catastrophique de 6 défaites sur les 7 derniers matchs.

Amara Nallo has made two appearances for Liverpool... he's been sent off in both 😬 pic.twitter.com/M55ltTSCbe — Match of the Day (@BBCMOTD) October 29, 2025

Septièmes de Premier League, 10e en Ligue des champions et donc éliminé de la League Cup… le début de saison des hommes d’Arne Slot ressemble de plus en plus à une mauvaise blague, quelques mois après leur sacre national.

Dans la famille Nallo, on préfère encore Fleury (Di).

