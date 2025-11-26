Kylian Mbappé assume sa part de responsabilité dans la mauvaise passe du Real

Heureux, mais pas trop.

Auteur d’un magnifique quadruplé face à l’Olympiakos ce mercredi soir (3-4), Kylian Mbappé s’est exprimé au micro de Canal+. Sans surprise, l’international français, qui a porté son équipe, n’a pas caché sa joie : « On est contents de repartir avec la victoire. On sait que cela faisait trois matchs que l’on n’avait pas gagné, ce qui est une éternité pour une équipe comme le Real Madrid, donc on était contents de repartir avec les trois points, même si c’était un match avec beaucoup de suspense, de buts et d’engagements. »

« Je suis en partie responsable du fait que l’on n’ait pas pu gagner »

En manque de réussite lors des trois dernières rencontres, où il n’a pas fait trembler les filets, Kyk’s a ensuite fait son mea-culpa : « Je suis en partie responsable du fait que l’on n’ait pas pu gagner. Je n’ai pas été décisif, je n’ai pas aidé l’équipe de la meilleure des manières, mais il n’y a pas de problème, c’est important de repartir de l’avant, d’être efficace, d’aider l’équipe d’un point de vue statistique, mais aussi dans le jeu. C’est positif pour la suite, et il faut continuer dès dimanche à Gérone. »

Les Blanquivermells sont prévenus.

Le Real domine l’Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé