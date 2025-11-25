S’abonner au mag
Un absent de taille pour le Real Madrid face à l’Olympiakos

La première pour Lunin.

Ce mardi, l’effectif du Real Madrid a vu Thibaut Courtois quitter le dernier entraînement avant le départ en Grèce, en raison d’une gastro-entérite. Selon le journal AS, le gardien belge devrait être forfait pour ce match de la cinquième journée de Ligue des champions.

Avec neuf points, les Madrilènes sont encore bien placés au classement (7es), mais doivent se relancer après l’échec face à Liverpool lors du match précédent (1-0). Pour cette rencontre à Athènes, c’est donc Andriy Lunin qui va démarrer dans le but, pour la première fois cette saison.

Plusieurs absents à déplorer

En plus de Courtois, Xabi Alonso va sans doute devoir se passer de plusieurs joueurs importants. Titulaire et buteur face à Elche (2-2), Dean Huijsen ne s’est pas entraîné ce mardi matin selon AS, tout comme Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Les trois joueurs pourraient donc rester à Madrid en compagnie d’Eder Militão et Dani Carvajal, blessés. À peine de retour à l’entraînement collectif, Franco Mastantuono n’est pas encore assuré de faire partie du groupe.

Leader de Liga, le Real Madrid pourrait dans le meilleur des cas remonter à la deuxième place du classement de Ligue des champions au terme de cette cinquième journée, en cas de victoire face à l’Olympiakos.

Le jour de son anniversaire (44 ans), Xabi Alonso doit se rassurer après les évènements récents.

