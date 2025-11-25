S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Olympiakos-Real Madrid

Xabi Alonso en danger avec le Real Madrid ?

UL
Xabi Alonso en danger avec le Real Madrid ?

Il y a des hauts et des Valdebebas !

Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso serait dans la panade. Après le match nul contre Elche ce week-end (2-2), l’entraîneur du Real Madrid est mis en cause pour des performances pas au top depuis la victoire contre Barcelone (2-1), fin octobre. L’entraîneur fête ses 44 ans ce mardi, et aurait bien besoin d’une victoire au Pirée pour gagner du crédit. Le Real reste sur trois matchs sans victoire, en comptant notamment son revers en Ligue des champions contre Liverpool (0-1). La culture de l’instant ?

Vinícius voudrait partir ?

As, d’un côté, dit littéralement qu’il est sur « la sellette », pointant des bouderies et des comportements irrespectueux dans le vestiaire. « L’équipe a semblé déconcentrée, ses passes désordonnées, et elle manquait cruellement de flamme », peut-on y lire, ainsi que des critiques sur les performances de Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinícius. Marca, de l’autre, parle de « désastre », et « d’absence de stratégie offensive cohérente ». The Athletic informe également que Vinícius a lié son avenir à celui de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Selon le média anglophone, les tensions entre les deux ne feraient que croître.

Xabi, son œuvre.

Ça sent la rupture entre Vinícius Júnior et le Real Madrid

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!