Xabi Alonso en danger avec le Real Madrid ?

Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso serait dans la panade. Après le match nul contre Elche ce week-end (2-2), l’entraîneur du Real Madrid est mis en cause pour des performances pas au top depuis la victoire contre Barcelone (2-1), fin octobre. L’entraîneur fête ses 44 ans ce mardi, et aurait bien besoin d’une victoire au Pirée pour gagner du crédit. Le Real reste sur trois matchs sans victoire, en comptant notamment son revers en Ligue des champions contre Liverpool (0-1). La culture de l’instant ?

Vinícius voudrait partir ?

As, d’un côté, dit littéralement qu’il est sur « la sellette », pointant des bouderies et des comportements irrespectueux dans le vestiaire. « L’équipe a semblé déconcentrée, ses passes désordonnées, et elle manquait cruellement de flamme », peut-on y lire, ainsi que des critiques sur les performances de Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinícius. Marca, de l’autre, parle de « désastre », et « d’absence de stratégie offensive cohérente ». The Athletic informe également que Vinícius a lié son avenir à celui de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Selon le média anglophone, les tensions entre les deux ne feraient que croître.

