  • Espagne
  • Real Madrid

Kylian Mbappé absent plus longtemps que prévu ?

JF
Kylian Mbappé absent plus longtemps que prévu ?

Aucun risque pour Mbappé. Déjà absent pour le barrage retour de Ligue des champions du Real Madrid face à Benfica, Kylian Mbappé pourrait bien rester écarté des terrains un peu plus longtemps que prévu. Selon les informations du média espagnol Cadena SER, le capitaine des Bleus et buteur des Madrilènes serait touché au genou et devrait prendre un peu de repos, ce qui ne devrait pas déplaire à son coach, Alvaro Arbeloa. Une absence qui pourrait s’étirer jusqu’à la mi-mars, alors qu’avec la Coupe du monde dans le viseur, l’ancien parisien ne devrait pas jouer avec le feu et précipiter son retour.

De retour pour la deuxième manche face à City ?

Conséquence directe, l’attaquant ne sera vraisemblablement pas disponible pour le match aller du huitième de finale du Real face à Manchester City, prévu le 11 mars prochain, ainsi que pour les rencontres de championnat face à Getafe, le Celta Vigo et Elche.

Un coup dur pour le Real dans la course au titre, mais aussi dans l’espoir de se qualifier pour les quarts de C1, alors que Madrid se déplacera à Manchester pour le match retour le 17 mars, date visée par le Kyks pour son retour. Et dans tout ça, Didier Deschamps allume tous les cierges de la terre.

Pourquoi on n’en peut plus des Real Madrid - Manchester City en Ligue des champions

JF

