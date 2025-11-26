Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

ET C'EST TERMINÉ ICI À L'EMIRATES STADIUM ! LES GUNNERS ONT DÉGAINÉ LE CANON ET ONT OFFERT UN KURT COBAIN POV AUX JOUEURS DU BAYERN ! Très grosse perf !!! Les futurs champions d'Angleterre (oui, je me mouille.) viennent d'envoyer un message fort à tout le vieux continent ! Intenables après la pause, ils nous laissent croire que c'est peut être enfin leur année !

En tout cas merci les amis de m'avoir accompagné mon grec algérienne-mayo et moi, j'espère que comme moi, vous avez passé une excellent soirée ! Je vous dis à la prochaine. (à demain pour décuver de ce football champagne devant Maccabi-OL)