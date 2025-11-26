- C1
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
ET C'EST TERMINÉ ICI À L'EMIRATES STADIUM ! LES GUNNERS ONT DÉGAINÉ LE CANON ET ONT OFFERT UN KURT COBAIN POV AUX JOUEURS DU BAYERN ! Très grosse perf !!! Les futurs champions d'Angleterre (oui, je me mouille.) viennent d'envoyer un message fort à tout le vieux continent ! Intenables après la pause, ils nous laissent croire que c'est peut être enfin leur année !
En tout cas merci les amis de m'avoir accompagné mon grec algérienne-mayo et moi, j'espère que comme moi, vous avez passé une excellent soirée ! Je vous dis à la prochaine. (à demain pour décuver de ce football champagne devant Maccabi-OL)
Plus que 2 minutes dans les 4 de temps additionnel !
Calafiori a frôlé le coup fatal envers les Bavarois ! Les hommes de Vinny sont en train de comprendre qu'il y a plus fort qu'eux en Europe !
Jouez au loto en vrai si Manu peut faire une bêtise aussi guez, c'est que le monde a changé !
L'Emirates est en pétard ! Les Gunners sont en train de réaliser une perf de zinzin face aux champions allemands !
Aïe Aïe Aïe, Rice qui se perd dans ses propres pieds ! Le riz est collant !
🔀 Changement pour Arsenal. Martin Ødegaard remplace Eberechi Eze, c'est le retour du captain !
⚽ But de Martinelli pour Arsenal
MAIS C'EST HISTORIQUE !!!! HIS-TO-RIQUE ! NEUER FAIT UNE FAUTE ÉCLATÉE ! EN PLUS IL ESSAYE DE COURIR JUSTE APRÈS HAHAHAHAH !BUT POUR MARTINELLI, ARTETA EST EN TRAIN DE COOK !!
EH OUI DECLAN RICE QUI HARANGUE LES SUPPORTERS ! LE RIZ EST SUCCULENT !
🟨 Carton jaune pour William Saliba
⚽ COACHING GAGNANT !!!!!!!!!! NONI MADUEKE VIENT FUMER LES FILETS SUR UN CENTRE LUNAIRE DE CALAFIORI !!!! 2-1 POUR LES CANONNIERS !!
🔀 Changement pour Arsenal. Martinelli remplace Bukayo Saka
WAW !!! OLISE QUI ALLAIT FAIRE UNE DINGZZZZ, il va faire des ravages en coupe du mondes soyez-en certains !!
OOOOOOOOOHHHH LA DINGUERIE !!! RICE QUI ÉTAIT À DEUX DOIGTS DE CLOUER LES ALLEMANDS MAIS DEVINEZ QUOI ??? CE FOU DE NEUER EST ENCORE LÀ ( un immonde flashback de Lampard en coupe du monde 2010 )
VINNY DON'T TAKE A YELLOW CARD
Encore, encore et encore une tête qui frôle les filets allemands... Ça va finir par faire fliegen
Neuer résiste (prouve que tu existes.) encore aux centres d'Arsenal, y'a qu'une muraille comme lui pour dégoûter les anglais !
Ouh la, le cafouillage bien dangereux sur la surface du Bayern, à force de subir les coups de pied arrêtes, les hommes de Kompany vont s'exposer à des situations de buts très très claires !
Eze habile même au sol, une reconversion dans le Jujitsu Brésilien ?
OUUUF, la frappe de Saka après une petite action bien mielleuse qui passe... Bien au-dessus du but
Et c'est la reprise du côté de l'Emirates, je me calme sur le bouton majuscule, la digestion est aussi dure que le crâne de Jaap Stam.
Comme prévu, le grec s'est fait allumer la gueule, les batteries sont pleines !
ET C'EST LA MI-TEMPS ! Quelle première période de la part des 22 acteurs, on espère un niveau similaire au retour après de l'eau et un morceau de citron, ON VEUT LA MÊME SI CE N'EST MIEUX !
3 minutes de bonheur en plus comme dirait l'ancien-là, vivement la fin de la première période que j'allume le grec à côté de moi qui va subir un pressing des ténèbres !
Upamecano qui met un coup de physique à Eze mais ça joue ?!
🟨 Carton jaune pour Konrad Laimer qui voulait reproduire la prise de Ramos sur Salah mais pour Saka cette fois.
Saka fait mieux le job de Kane que Kane ! C'est fort de la part du Starboy !!
🔀 Changement pour Arsenal. Noni Madueke remplace Leandro Trossard
Aïe Aïe Aïe, Trossard a l'air d'être dans le mal...Et oui, il sort remplacé par Noni Madueke !
J'suis franchement soulagé, mon dernier live, c'était un Real-Liverpool bien timide, là ça sent le match pépite !
⚽ But de Lennart Karl pour FC Bayern München
TIENT TIENT TIENT !!!!! LENNART KARL VIENT RAPPELER AUX GUNNERS QUE C'EST PAS FINI !! KIMMICH LA RAMPE DE LANCEMENT, C'EST TÉNÉBREUX !!!! ON EST SERVIS LES AMIS !
On sent que les Bavarois sont moins en confiance, Rice et ses potes sont là pour les cuisiner à la vapeur !
Non mais c'est trop bien tiré en vrai, Nicolas Jover tu as créé quelque chose de mauvais...
⚽ But de Jurriën Timber pour Arsenal
MAIS C'ÉTAIT SUUUUUUUUUUR, TIMBER VIENT CHOQUER LES ALLEMANDS SUR CORNER ! C'EST LE 23e BUT DES GUNNERS SUR COUP DE PIED ARRÊTE
Dommage, la tête de Dayot qui passe trop loin, le jeune marié peut être pardonné, les factures d'un mariage peuvent réduire la lucidité.
Lewis-Skelly qui voulait sûrement vérifier la solidité des locks d'Olise en lui tirant les cheveux aussi fort
Neuer qui nous rappelle à quel point il peut toujours jouer 6 en D2 allemande sans pression, il aurait pu remplacer Krychowiak normiche !
Serge Gnabry va-t-il lâcher une nouvelle perf face à son ancien club ? Normalement, il a perdu de sa superbe, mais on n'est pas à l'abri d'une dinguerie.
OH LALALALALA !!!! Trossard hors-jeu allait climatiser le Bayern, mais son ADN belge a repris le dessus !!!
La touche longue comme un lundi, Arsenal commence à prendre ses aises !
Rice veut montrer qui est le patron ! Je l'ai toujours préféré aux pâtes lui
Ça commence fort !!! Après trois heures à attendre que l'arbitre allume son Apple watch, c'est enfin parti pour cette rencontre de folie ! ( Le Bayern fait déjà peur après deux minutes mdrrrr )
LESGOO !! C'est parti pour le coup d'envoi de cette affiche de folie que seule la Ligue des Champions peut nous offrir et tout ça dans un Emirates en feuuu !! Bon match les amis et pour les hommes sur le terrain : RÉGALEZ-NOUS ! THE CHAMPIOOOOOOOOOOOOONNNSSSS
Wow, de bien belles voix à l'Emirates ! Grâce à Mikel, c'est de moins en moins une bibliothèque !
Après, on n'est pas à l'abri de voir Kane nous sortir un ballon à la Tom Brady et faire une Richarlison version allemande à Raya !
Alors un prono pour ce soir ? Moi, je vois bien les Gunners choquer les monstres et Kompany ! Ils ont l'air bien solides, cette saison, et niveau défense c'est du solide. Si Fribourg a réussi à en claquer 2 au Bayern (ils se sont pris une bonne valise de 6 buts après. ) c'est qu'Arsenal peut faire de même voire mieux ?
Salut les amis ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes archi chauds pour ce choc des invaincus ! Au menu ce soir, un fish and chips de coups de pied arrêtes et un knödel de pressing haut ! Mettez-vous à l'aise et profitez de la rencontre qui va (je l'espère tellement.) mettre une bastos à un PSG-Tottenham bis.
Par Mohamed Helti