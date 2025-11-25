S’abonner au mag
Mikel Arteta « fâché » après la victoire d’Arsenal contre Tottenham

David contre David.

À la veille de se frotter au Bayern Munich en Ligue des champions, Arsenal et Mikel Arteta arrivent avec l’intention de marquer les esprits. Comme les Bavarois, les Gunners arrivent avec un carton plein (quatre victoires en quatre matchs) et 11 buts inscrits et zéro encaissé dans la musette. Mais attention, l’historique parle pour le Rekordmeister, qui n’a plus perdu contre Arsenal depuis 2016.

Face à ce « super test », Arteta rappelle que l’intention ne suffit pas :  « Nous avons la même intention de gagner, nous avons fait une très bonne préparation… nous savons que l’adversaire est très fort. »

Arteta se la joue tatillon

Malgré l’euphorie née de la victoire 4-1 face à Tottenham, Arteta reste exigeant. Il pointe un détail que beaucoup auraient laissé passer : « Je suis fâché qu’on n’ait pas marqué sur un coup de pied arrêté, je veux qu’on marque aussi sur coup de pied arrêté.  » Petite pique pour la forme ou vrai mécontentement ?

Pour Arteta, c’est clair, l’efficacité passe par tous les compartiments, frappes de loin, phases ouvertes… mais aussi arrêtées. Ce n’est pas pour rien que l’ancien Parisien adore cette façon de marquer (près de 70% des buts d’Arsenal cette saison ont été marqués sur coup de pied arrêté), elle permet aux Gunners de dominer violemment la Premier League.

La Ligue des champions, c’est toujours une autre histoire.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

MH

