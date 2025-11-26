Oui, Kylian Mbappé a marqué un but de la tête !

Vous avez bien lu.

Auteur du deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions (6 minutes 42 secondes) ce mercredi soir face à l’Olympiakos, Kylian Mbappé est parvenu à réaliser un exploit : marquer un but de la tête. Sur un centre millimétré de son passeur attitré Arda Güler, l’international français a sauté plus haut que son vis-à-vis pour battre Konstantinos Tzolakis d’un beau coup de casque (24e). Un geste que l’attaquant ne réalise que très rarement.

Le plus fou, ça reste de voir Mbappé marquer un but de la tête. Un triplé en 7 minutes ? Facile ! pic.twitter.com/pBlqFFa0fj — SO FOOT (@sofoot) November 26, 2025

Seulement son 13e but de la tête

Selon Transfermarkt, la dernière fois que « Kyk’s » a claqué une tête en club, c’était en Coupe de France avec le PSG face à l’US Revel en janvier 2024. Pour ce qui est de la C1, Mbappé a marqué 64 buts, mais seulement trois coups de casque. En tout, il n’a marqué que 13 buts de la tête.

Luuk de Jong ne donne pas de cours particulier ?

