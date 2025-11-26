Pronostic PSG-Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Tombé face à l’ogre bavarois lors de la dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions, le Paris SG croise le fer avec Tottenham ce mercredi. Supérieurs sur le papier, les hommes de Luis Enrique doivent se relancer face aux Anglais pour conforter leur place dans le top 8.

Après une série de trois victoires consécutives en Ligue des champions, l’invincibilité du PSG a pris fin début novembre avec la réception du Bayern Munich (1-2). Si ce revers a laissé des traces – la cheville d’Achraf Hakimi s’en souvient –, les hommes de Luis Enrique, 5es au classement, doivent rebondir et redevenir une équipe dominante en Europe. Pour cela, il faudra battre Tottenham au Parc des Princes ce mercredi. Et si possible avec la manière.

Relancer la machine

Après avoir fait le plein de confiance après leur succès face au Havre (3-0), le neuvième de la saison en championnat, avec une équipe remaniée, le Paris SG reçoit Tottenham pour la cinquième journée de phase régulière de la C1. La formation anglaise, invaincue sur ses cinq derniers matchs dans la compétition (2V, 3N), s’est fait largement dominer par Arsenal ce week-end (4-1). Même privés du Ballon d’or africain et de Désiré Doué, les Parisiens ont les armes pour surclasser les Spurs, qui ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs (TCC).

Grâce à ses joyaux offensifs, le club de la capitale peut se targuer d’avoir inscrit 3,6 buts par rencontre en moyenne sur ses sept dernières sorties en C1. Bien qu’une incertitude demeure sur l’état de forme d’Ousmane Dembélé, dont la présence dans le onze n’est pas assurée, le PSG risque de poser de nombreux problèmes à la défense adverse, qui a tout de même réalisé huit clean sheets cette saison.

Barcola doit confirmer

Si l’un des événements de cette rencontre est assurément le 500e match du capitaine Marquinhos avec le PSG, Bradley Barcola va également avoir un rôle important. Amputée de certains de ses talents, l’attaque parisienne reposera en partie sur l’international français. Buteur face au HAC en championnat, l’ailier a mis fin à une disette d’un mois sans être décisif, que ce soit en club ou avec la sélection nationale. Après ce but libérateur, Barcola doit confirmer son regain de forme en réalisant une prestation de haute volée ce mercredi. Pas de doute que le joueur de 23 ans aura à cœur d’inscrire son premier but européen dans cette édition 2025-2026.

Dixième de cette phase régulière, Tottenham, qui devra faire sans Brennan Johnson (suspendu) et Mathis Tel (non inscrit), risque de ne pas être serein avant d’affronter l’adversaire le plus coriace de sa phase de ligue. Pourtant, d’un point de vue statistique, les Spurs n’ont perdu que deux de leurs 13 derniers matchs contre des équipes françaises en compétition européenne majeure (6V, 5N). De plus, la seule fois où les deux formations se sont affrontées, c’était cette saison en Supercoupe d’Europe, et les Parisiens s’étaient imposés aux tirs au but après avoir remonté un déficit de deux buts. Les joueurs de Thomas Frank, poussés par près de 2 000 supporters, pourront donc donner du fil à retordre à Paris et rentrer aux vestiaires à égalité avec le tenant du titre.

