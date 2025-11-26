S’abonner au mag
Les notes du PSG contre Tottenham

Par Léo Tourbe

Entre festival offensif et errances défensives, le PSG a pu compter sur un triplé de son joyau Vitinha pour s’imposer face à Tottenham et sa superstar : Randal Kolo Muani.

Les notes du PSG contre Tottenham

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

Luis Enrique pensait recruter un chevalier de la table ronde, aux ordres du Roi Arthur. Il a finalement recruté un chevalier de Kaamelott, aux ordres d’Alexandre Astier.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

L’équipe de France terminera la finale de la Coupe du monde 2026 avec Zaïre-Emery en latéral droit. Vous l’aurez lu ici en premier.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Gonçalo Ramos vient encore de reculer dans la hiérarchie des numéros 9.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Marquinhos

Pacho pensait qu’il rigolait quand il disait qu’il allait laisser Tottenham marquer 500 fois pour fêter sa 500e avec le PSG…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

En ce moment, quand il ouvre le détail de son temps d’écran sur son smartphone, c’est Doctolib qui apparaît en premier.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Hernández

Un Lucas version Colchonero ce soir. Pour le meilleur et pour le pire.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

Un triplé qui a ébloui tout le monde présent au Parc ce soir, sauf Marco Verratti, qui pense toujours qu’il est le meilleur milieu de terrain de l’histoire du PSG.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Fabián Ruiz

L’Italien n’est d’ailleurs même plus dans le top 2…

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

João Neves

Voire dans le top 3…

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Deuxième titularisation en deux jours pour Bakola. On ne peut pas trop en demander à un gamin de 17 ans, qui a vraiment fait son âge ce soir.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Quentin Ndjantou

Son stage d’observation ne s’est pas trop mal passé, mais il est encore un peu tendre pour le monde de l’entreprise.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khvicha Kvaratskhelia

Il a du mal à faire semblant d’être un homme de droite. D’habitude, c’est l’inverse.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Randal Kolo Muani

Trois de ses neuf buts au Parc des Princes ont été inscrits en jouant en jaune. Sa réussite à Paris dépend plus des plans de Nike pour la saison prochaine que de ceux de Luis Enrique.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Léo Tourbe

