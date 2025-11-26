- C1
- J5
- PSG-Tottenham (5-3)
Les notes du PSG contre Tottenham
Entre festival offensif et errances défensives, le PSG a pu compter sur un triplé de son joyau Vitinha pour s’imposer face à Tottenham et sa superstar : Randal Kolo Muani.
Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier
Luis Enrique pensait recruter un chevalier de la table ronde, aux ordres du Roi Arthur. Il a finalement recruté un chevalier de Kaamelott, aux ordres d’Alexandre Astier.
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
L’équipe de France terminera la finale de la Coupe du monde 2026 avec Zaïre-Emery en latéral droit. Vous l’aurez lu ici en premier.
0 note(s)
Willian Pacho
Gonçalo Ramos vient encore de reculer dans la hiérarchie des numéros 9.
0 note(s)
Marquinhos
Pacho pensait qu’il rigolait quand il disait qu’il allait laisser Tottenham marquer 500 fois pour fêter sa 500e avec le PSG…
0 note(s)
Nuno Mendes
En ce moment, quand il ouvre le détail de son temps d’écran sur son smartphone, c’est Doctolib qui apparaît en premier.
0 note(s)
Lucas Hernández
Un Lucas version Colchonero ce soir. Pour le meilleur et pour le pire.
0 note(s)
Vitinha
Un triplé qui a ébloui tout le monde présent au Parc ce soir, sauf Marco Verratti, qui pense toujours qu’il est le meilleur milieu de terrain de l’histoire du PSG.
0 note(s)
Fabián Ruiz
L’Italien n’est d’ailleurs même plus dans le top 2…
0 note(s)
João Neves
Voire dans le top 3…
0 note(s)
Bradley Barcola
Deuxième titularisation en deux jours pour Bakola. On ne peut pas trop en demander à un gamin de 17 ans, qui a vraiment fait son âge ce soir.
0 note(s)
Quentin Ndjantou
Son stage d’observation ne s’est pas trop mal passé, mais il est encore un peu tendre pour le monde de l’entreprise.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Il a du mal à faire semblant d’être un homme de droite. D’habitude, c’est l’inverse.
0 note(s)
Randal Kolo Muani
Trois de ses neuf buts au Parc des Princes ont été inscrits en jouant en jaune. Sa réussite à Paris dépend plus des plans de Nike pour la saison prochaine que de ceux de Luis Enrique.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Léo Tourbe