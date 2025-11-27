S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Résumé

Le classement de la Ligue des champions après cette folle 5e journée

TM
Le classement de la Ligue des champions après cette folle 5e journée

Et ce n’est pas la soupe à la grimace pour les Tricolores !

Au terme d’une cinquième journée de phase régulière de Ligue des champions totalement folle, il est l’heure de faire un point sur le classement. Après sa victoire folle face à Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place, à trois points d’Arsenal, seule équipe à 15 points après sa victoire face au Bayern Munich, troisième. Malgré son nul décevant face à Paphos (2-2), Monaco est toujours dans la zone des barrages avec six points. Le même total de points que l’Olympique de Marseille, 21ᵉ, qui s’est relancé dans cette C1 en dominant Newcastle mardi (2-1).

Le Sporting et Pafos en trouble-fêtes

Avec son large succès face à Bruges (3-0), le Sporting Portugal s’invite dans le top 8 en passant devant des clubs comme Manchester City (9ᵉ), Liverpool (13ᵉ), toujours en crise, ou encore Barcelone (18ᵉ). Autre petite surprise, le club chypriote de Paphos pointe à la 24ᵉ place, la dernière position qualificative pour les barrages. L’Ajax est désormais la seule équipe à 0 point.

Pas d’enflammades, tout est encore possible.

PSG : esquisse d'une théorie anarchiste du football

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

53
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
31
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!