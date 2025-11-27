Le classement de la Ligue des champions après cette folle 5e journée

Et ce n’est pas la soupe à la grimace pour les Tricolores !

Au terme d’une cinquième journée de phase régulière de Ligue des champions totalement folle, il est l’heure de faire un point sur le classement. Après sa victoire folle face à Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place, à trois points d’Arsenal, seule équipe à 15 points après sa victoire face au Bayern Munich, troisième. Malgré son nul décevant face à Paphos (2-2), Monaco est toujours dans la zone des barrages avec six points. Le même total de points que l’Olympique de Marseille, 21ᵉ, qui s’est relancé dans cette C1 en dominant Newcastle mardi (2-1).

Arsenal est seul en tête de Ligue des champions après la 5ème journée 🔝 Et surtout les 3 clubs français sont dans la zone de qualification 🥹🇫🇷#UCL pic.twitter.com/niCiouZBQd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2025

Le Sporting et Pafos en trouble-fêtes

Avec son large succès face à Bruges (3-0), le Sporting Portugal s’invite dans le top 8 en passant devant des clubs comme Manchester City (9ᵉ), Liverpool (13ᵉ), toujours en crise, ou encore Barcelone (18ᵉ). Autre petite surprise, le club chypriote de Paphos pointe à la 24ᵉ place, la dernière position qualificative pour les barrages. L’Ajax est désormais la seule équipe à 0 point.

Pas d’enflammades, tout est encore possible.

