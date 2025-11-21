Deux blessés et un retour pour Liverpool avant Nottingham Forest

Qui aurait cru en août qu’il ne serait pas une si grande perte ?

Florian Wirtz ne répond pas vraiment aux attentes depuis son arrivée à Liverpool cet été. Toujours sans but en match officiel avec son nouveau club, la pépite allemande ne pèse que très peu dans le jeu de son équipe (même si le nombre de banderilles plantées ne dit pas tout).

Malheureusement pour lui, il va rater l’occasion d’enfin lancer sa saison contre le faible Nottingham Forest (19e), prochain adversaire des Reds en Premier League : Wirtz a été victime d’une blessure musculaire en sélection allemande. Une convalescence à venir moins longue que celle de son coéquipier, Connor Bradley, également touché lors de sa sortie avec l’Irlande du Nord.

2 blessés pour 1 grand retour

C’est en tout cas ce qu’a déclaré leur entraîneur Arne Slot, en marge du match contre Forest : « Je ne m’attends pas à ce que Conor (Bradley) soit disponible dans les 22 prochains jours, sauf miracle ». Pour autant, le (discuté) coach néerlandais est plus optimiste pour l’ancien 10 de Leverkusen. « Florian (Wirtz), ça devrait être un peu plus rapide », tempère-t-il.

Bonne nouvelle cette fois-ci, pour les 8e de Premier League : Alisson Becker, blessé aux ischios depuis le 30 septembre (8 matchs) et son match contre Galatasaray, est de nouveau apte… mais peut-être pas de là à être titulaire, toujours selon Slot : « S’il est prêt à jouer, il débutera ».

Sympa de se relayer à l’infirmerie pour soutenir Jeremie Frimpong.

Une nouvelle règle financière qui changera (rien du) tout en Premier League