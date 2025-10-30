Un ancien de l'équipe de France intègre le jury de Miss Univers 2025

Eve Gilles, machin chouette… rien à foutre !

Ce mardi, le comité de Miss Univers a annoncé que Claude Makélélé allait rejoindre le jury de la 74e édition du concours de beauté international, qui se tiendra en Thaïlande, le 21 novembre. Alors que son nom signifie « beaucoup de bruit » en lingala, l’ancien international français aura l’occasion d’en faire durant la cérémonie.

« Une figue emblématique au-delà du terrain »

Passé par le FC Nantes, Chelsea ou encore le PSG et le Real, l’ex-joueur aux 71 sélections s’est reconverti en tant qu’entraineur, notamment au KAS Eupen, mais aussi en tant que consultant sur feu Téléfoot. Une nouvelle ligne s’ajoute à sa longue carrière, au-delà des barrières du foot.

« L’héritage de Claude Makélélé, figure emblématique du monde du football, va au-delà du terrain, a annoncé le comité de Miss Univers. Il continue d’inspirer les générations, à travers sa remarquable carrière. »

