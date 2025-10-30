La Juventus officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore.

Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor, la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti, qui a signé, prudemment, jusqu’à l’été prochain. L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de la sélection italienne, à qui il avait dit au revoir à la suite d’une grosse série de contre-performances conclue par une humiliation en Norvège (3-0). Après Empoli, la Samp, l’Udinese, la Roma, l’Inter et le Napoli, Spalletti va diriger sa septième équipe de Serie A ; il avait quitté la dernière, Naples, sur un historique titre de champion.

Il primo giorno di mister Spalletti in ⚪️⚫️👇🏻 pic.twitter.com/7EPHamAvqv — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025

Il va devoir s’accrocher pour refaire le coup : la Juve est actuellement septième du championnat.

