S’abonner au mag
  • Italie
  • Juventus

La Juventus officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

JB
La Juventus officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore.

Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor, la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti, qui a signé, prudemment, jusqu’à l’été prochain. L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de la sélection italienne, à qui il avait dit au revoir à la suite d’une grosse série de contre-performances conclue par une humiliation en Norvège (3-0). Après Empoli, la Samp, l’Udinese, la Roma, l’Inter et le Napoli, Spalletti va diriger sa septième équipe de Serie A ; il avait quitté la dernière, Naples, sur un historique titre de champion.

Il va devoir s’accrocher pour refaire le coup : la Juve est actuellement septième du championnat.

La Juventus rebondit, la Roma coleader

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!