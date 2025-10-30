Paul Scholes met la télé en pause pour son fils

Priorité à la famille.

Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant. Pas par lassitude du foot, mais pour s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère.

Sur le podcast Stick to Football, l’ancien milieu de Manchester United a expliqué qu’il arrêtait les émissions en direct pour se consacrer à sa famille : « Tout ce que je fais maintenant tourne autour de lui. Il a une routine très stricte chaque jour, donc j’ai décidé que tout ce que je ferai désormais sera organisé autour d’Aiden. » Scholes n’a pas participé à la couverture des matchs de TNT Sports cette saison ; sa dernière apparition remonte à la finale de la Ligue Europa de la saison précédente entre Manchester United et Tottenham Hotspur.

« Il te mord ou te griffe parce qu’il ne peut pas exprimer ce qu’il ressent »

Forcément, accompagner un enfant autiste, c’est du boulot. Pendant sa carrière, Scholes arrivait parfois à l’entraînement avec des marques sur le visage. Pas des duels avec Roy Keane, mais les signes de la frustration d’Aiden « Il te mord ou te griffe parce qu’il ne peut pas exprimer ce qu’il ressent. Même quand je jouais, je n’avais pas de pause. C’était très dur. ». Le champion d’Europe 2008 partage la garde avec son ex-femme Claire, selon un planning millimétré. « Le mardi, je vais le chercher, on va nager, puis on prend une pizza. Le jeudi, on sort manger. Le dimanche, on va à Tesco acheter un chariot plein de chocolat. Il ne sait pas quel jour on est, mais il le devine à ce qu’on fait. »

L’ancien Red Devil, lucide et pudique, confie aussi sa plus grande peur : « Ce qui m’inquiète maintenant, c’est : que se passera-t-il quand je ne serai plus là ? » Scholes continue malgré tout quelques interventions en studio et son podcast The Good, The Bad and The Football avec Nicky Butt et Paddy McGuinness. Mais désormais, le vrai plan de jeu de Paul Scholes, c’est celui d’Aiden.

