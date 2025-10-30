S’abonner au mag
Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia

CDB
Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia

La tempête souffle encore sur la Corse.

Quelques minutes après le limogeage du coach Benoît Tavenot, le Sporting Club de Bastia a annoncé le départ de son coordinateur sportif, Frédéric Antonetti. « Fidèle à la ligue de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat », a-t-il annoncé dans un communiqué.

Bastia dans l’attente d’une victoire

Après deux passages au club en tant qu’entraineur (1994-1998 et 1999-2001), l’ancien joueur les Lions de Furiani était revenu à Bastia en tant que dirigeant, en 2024. « Je n’avais pas mesuré la difficulté pour un entraineur d’occuper un tel poste, trop différent de celui que j’ai connu dans ma carrière, et trop éloigné du terrain. »

« Au-delà du sens de l’honneur et de la loyauté, (…) mon choix a été largement facilité par une confrontation tendue avec une frange radicale d’individus hier au centre d’entrainement, a avoué Antonetti. Leur comportement et leur agressivité m’ont profondément choqué. »

Après onze journées de Ligue 2, Bastia n’a toujours pas gagné de rencontres (4 nuls, 7 défaites), et occupe la place de lanterne rouge, à six unités du barragiste Boulogne.

Sale année pour le foot corse.

Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia

CDB

