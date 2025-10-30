Frédéric Antonetti rend son tablier et quitte Bastia

La tempête souffle encore sur la Corse.

Quelques minutes après le limogeage du coach Benoît Tavenot, le Sporting Club de Bastia a annoncé le départ de son coordinateur sportif, Frédéric Antonetti. « Fidèle à la ligue de conduite, j’assume ma part de responsabilité dans la situation d’échec actuelle du club. J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat », a-t-il annoncé dans un communiqué.

Bastia dans l’attente d’une victoire

Après deux passages au club en tant qu’entraineur (1994-1998 et 1999-2001), l’ancien joueur les Lions de Furiani était revenu à Bastia en tant que dirigeant, en 2024. « Je n’avais pas mesuré la difficulté pour un entraineur d’occuper un tel poste, trop différent de celui que j’ai connu dans ma carrière, et trop éloigné du terrain. »

⬇️ Cumunicatu di Frédéric Antonetti.https://t.co/d4viQRPZB9 — SC Bastia (@SCBastia) October 30, 2025

« Au-delà du sens de l’honneur et de la loyauté, (…) mon choix a été largement facilité par une confrontation tendue avec une frange radicale d’individus hier au centre d’entrainement, a avoué Antonetti. Leur comportement et leur agressivité m’ont profondément choqué. »

Après onze journées de Ligue 2, Bastia n’a toujours pas gagné de rencontres (4 nuls, 7 défaites), et occupe la place de lanterne rouge, à six unités du barragiste Boulogne.

Sale année pour le foot corse.

