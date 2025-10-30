Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio

Pise 0-0 Lazio

Une Pisa qui manque de goût.

Malgré un match animé et des occasions de part et d’autre, Pise et la Lazio n’ont pas réussi à offrir de but à l’Arena Garibaldi (0-0), ce jeudi soir. Le promu attend toujours la première victoire en Serie A de son histoire et pointe à la 17e place du championnat (à égalité de points avec le Hellas, 18e) alors que la Lazio, qui restait pourtant sur une victoire contre la Juve (1-0), patine à la 11e position.

Ça valait bien le coup de mettre Igor Tudor au chômage…

