Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA

L’argent n’a pas d’honneur.

Ce mercredi, la Cour d’appel de Madrid a confirmé que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante en entravant la libre concurrence sur le marché, en imposant des restrictions injustifiées et disproportionnées à la Superligue », ce vaste projet de compétition concurrente à la Ligue des champions.

Selon le journal AS, les avocats de la société A22, qui promeut cette compétition, et ceux du Real, vont déposer une réclamation contre l’UEFA pour « compenser les dommages subis », qui s’élèverait à hauteur de 4,5 milliards d’euros, soit presque autant que la valorisation du club madrilène.

La Superligue verra-t-elle le jour ?

Au moment de sa mise en place en avril 2021, la Superligue comptait 12 clubs fondateurs, venant des trois plus grands championnats européens. Quatre ans plus tard, il ne reste que le Real. Les équipes italiennes et anglaises se sont rapidement désistées, tandis que le FC Barcelone a récemment entamé son retour au sein de l’EFC (ex-ECA).

Selon le média espagnol, le club madrilène et A22 ont conclu que l’UEFA n’avait jamais eu l’intention de trouver un accord, mais seulement de gagner du temps pour empêcher la mise en place de cette nouvelle compétition. La meilleure option serait donc de les forcer à signer un chèque.

Avec 4,5 milliards, un nouveau mercato Galactique chez les Merengues ?

