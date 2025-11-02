Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul

Rennes 4-1 Strasbourg

Buts : Lepaul (9e, 48e, 60e) et Meïté (35e) pour les Rouge et Noir // Nanasi (77e) pour le Racing

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir.

Au bout d’une semaine de crise lors de laquelle Habib Beye est passé proche de la sortie et après un énième 2-2 frustrant à Toulouse mercredi, le Stade rennais a eu la bonne idée de revenir à la vie de manière spectaculaire, en plein week-end de la Toussaint, en s’imposant largement contre Strasbourg (4-1), qui pourrait glisser du top 4 et qui voit son adversaire du jour revenir à quatre points au classement. Le Roazhon Park a été gâté, ce dimanche après-midi, et le public breton a vu le même onze aligné au Stadium chasser la psychose de la panique du 2-0 pour offrir un troisième succès cette saison aux Rouge et Noir.

2-0 ? Même pas peur !

Sans Mamadou Sarr et Andrew Omobamidele, tous les deux malades comme Alidu Seidu côté rennais, le Racing de Liam Rosenior a pris l’eau face à une équipe qui avait préparé ses coups et qui a proposé du foot, enfin, avec des combinaisons, des mouvements et des connexions. Si Samuel Amo-Ameyaw aurait pu frapper le premier (8e), les locaux ont mis de la vitesse et de l’impact pour prendre les devants. Une récupération haute de Djaoui Cissé, brillant dans le premier acte, un centre de Mousa Al-Tamari et un geste de buteur en taclant d’Estéban Lepaul pour envoyer le ballon au fond au premier poteau (1-0, 9e). Le début du show de l’attaquant et nouveau chouchou rennais, alors que Julio Enciso a manqué l’égalisation après un numéro de Diego Moreira.

Une pépite au chevet d'Habib Beye et du @staderennais ! Deuxième but de la saison pour 𝗞𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗠𝗘𝗜̈𝗧𝗘́ 💥💥#SRFCRCSA pic.twitter.com/4rdavSfr6h — L1+ (@ligue1plus) November 2, 2025

Marquer le deuxième, Rennes sait faire. Sur un corner, Przemysław Frankowski a centré loin pour Abdelhamid Aït Boudlal, qui a remis dans l’axe pour Mohamed Kader Meïté, finisseur de près (2-0, 35e). Un certain symbole, tant les deux jeunes, avec leurs compères Cissé et Jérémy Jacquet, qui a su tenir le poison Joaquín Panichelli, ont aidé cette équipe à afficher un bon visage. Eux et Lepaul, bien sûr. L’ancien Angevin a trouvé la claquette de Mike Penders sur son coup de casque (38e), attendant tranquillement le second acte pour séduire les derniers sceptiques présents au Roazhon Park.

Le jour de Lepaul

Cette fois, la panique n’a pas eu le temps d’agir, et les Bretons ont planté un troisième clou très rapidement après l’entracte. Meïté a joué avec son corps dans la surface devant le fébrile Lucas Høgsberg pour trouver Lepaul, en parfaite position pour le doublé (3-0, 48e). Un sacré orage pour les Strasbourgeois, en difficulté, et une averse de grêlons dantesque pendant que les Alsaciens et Valentin Barco, au four et au moulin, tentaient de trouver la solution pour revenir dans le coup. Ils ne savaient pas encore qu’il n’y en aurait que pour Lepaul, ou presque, ce dimanche : sur une ouverture parfaite de Valentin Rongier, le tueur de sang-froid a signé une reprise papinesque pour trouver la lucarne de Penders et enflammer l’enceinte bretonne (4-0, 60e).

Rien ne pouvait plus empêcher la victoire rennaise, ni le but anecdotique de Sebastian Nanasi (4-1, 77e) ni les quelques approches strasbourgeoises, effacées par la belle ovation attendue pour le héros du jour, qui a laissé le jeunot Lucas Rosier faire ses débuts chez les grands dans une ambiance détendue et de réconciliation, au moins jusqu’au prochain match.

Et ce sera avec Habib Beye, visiblement.

Rennes (3-5-2) : Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier, Cissé (Blas, 68e), Al-Tamari (Merlin, 59e) – Lepaul (Rosier, 90e), Meïté (Embolo, 68e). Entraîneur : Habib Beye.

Strasbourg (3-4-2-1) : Penders – G. Doué, Høgsberg, Chilwell – Ouattara (Nzingoula, 63e), El Mourabet (Amougou, 52e), Barco, Moreira (Godo, 83e) – Amo-Ameyaw (Nanasi, 52e), Enciso (Paez, 83e) – Panichelli. Entraîneur : Liam Rosenior.

