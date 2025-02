Brest - PSG : viens mater le match lors d’une soirée So Foot !

Quelle soirée mes aïeux ! Le match de poules oui déjà, de 0-2 à 4-2 face à Manchester City, mais aussi celle qui se profile. Avec pas moins de deux matchs pour le prix d’un seul.

Le tout grâce au beau calendrier UEFA avec le match aller du Paris SG face au Stade brestois programmé à… 18h45. Puis le choc Manchester City – Real Madrid proposé dans la foulée.

Alors on a choisi de ne pas faire de choix et de vous proposer les deux lors d’une soirée exceptionnelle en notre compagnie sur la péniche du Mazette ce mardi 1 février. Devant 2 écrans géants et avec plein de cadeaux à gagner (livres, magazines, abos, boissons…) pour les vainqueurs de notre quiz d’avant-match.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien (nombre de places limité). L’entrée restera libre sur place pour celles/ceux encore indécis.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 18h : ouverture des portes et avant-match par la rédaction de So Foot, avec 1ère partie du quiz ► 18h45 : projection de Brest – Paris SG sur deux grands écrans ► 19h30 : charade de la mi-temps ► 20h45 : 2ème partie du quiz + projection de ManCity – Real Madrid sur deux grands écrans ► 23h59 : couvre-feu

A mardi pro ?

