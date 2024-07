Les Bleuets triplent la mise et affronteront l'Argentine en quarts !

Nouvelle-Zélande 0-3 France

Buts : Mateta (19e), Doué (71e) & Kalimuendo (74e) pour les Bleuets

C’est avec leur équipe bis que les Bleuets ont réalisé leur meilleure prestation de cette phase de poules olympique. C’est paradoxal, c’est sans doute véridique, et ce mardi soir, le stade Vélodrome a de nouveau été régalé par la troupe de Thierry Henry avec, comme contre les États-Unis, trois pions au tableau d’affichage (0-3). Trois, comme le nombre de succès qu’a aligné cette sélection dans son groupe A, même si tout n’aura pas été parfait. Grâce à cette première place, la suite promet : en quarts de finale, vendredi à Bordeaux, c’est l’Argentine de Julián Álvarez, Nicolás Otamendi et Javier Mascherano qui se présentera aux Tricolores. Un an et demi après la finale du Mondial qatari, deux semaines après le live Instagram d’Enzo Fernández. Miam.

Les coiffeurs français shampouinent les All Whites

Si les jeunes Français ont tout raflé jusqu’ici, c’est pourtant la première fois de ces olympiades qu’ils l’emportent sans trop suer. Déjà parce que, ce coup-ci, ils sont rapidement passés devant, le capitaine Jean-Philippe Mateta – après avoir frappé en touche deux minutes plus tôt – réussissant enfin à ouvrir son compteur, sur un énième ballon perdu par Rayan Cherki mais renvoyé par les Néo-Zélandais vers l’attaquant de Crystal Palace (0-1, 18e). Le Gone aurait pu être buteur (8e) ou passeur décisif (57e), mais ça n’était pas son jour. Sereine, l’équipe de Castello Lukeba – l’un des rares à être resté titulaire sur les trois matchs – a concédé quelques frappes hors cadre néo-zélandaises (33e, 52e) mais est globalement restée souveraine de bout en bout, à l’image de son arrière-garde, ou d’un Andy Diouf – tout juste repêché dans le groupe – incisif quoiqu’un poil imprécis (41e, 89e).

⚽️ Le but de Jean-Philippe 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐭𝐚 ! Les Bleus de Thierry Henry débutent de la meilleure des manières face à la Nouvelle-Zélande 🤩 Suivez #Paris2024 en intégralité sur Eurosport, disponible via la plateforme Max pic.twitter.com/HL16iVWx0Y — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2024

Mais elle a tout de même attendu la fin de partie pour enfoncer le clou avec de la réussite et le sang-froid de Désiré Doué (0-2, 71e), jusqu’ici un peu en dedans. C’est d’ailleurs sur une frappe contrée du crack de la Piverdière que son coéquipier rennais Arnaud Kalimuendo a parachevé le succès français (0-3, 74e), manquant par la suite de s’offrir le doublé (87e). Joris Chotard a lui aussi animé la fin de partie (90e+6), et Obed Nkambadio – suppléant de Guillaume Restes – a tout de même eu droit à son moment de gloire, sur une superbe tentative de lob de Lachlan Bayliss, qui se voyait déjà inscrire le plus beau but du tournoi juste avant de le quitter (90e+2). Pour les Bleuets, ça ne fait que commencer.

⚽️ Le but de Jean-Philippe 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐭𝐚 ! Les Bleus de Thierry Henry débutent de la meilleure des manières face à la Nouvelle-Zélande 🤩 Suivez #Paris2024 en intégralité sur Eurosport, disponible via la plateforme Max pic.twitter.com/HL16iVWx0Y — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2024

Nouvelle-Zélande (5-2-1-2) : Paulsen – Bindon, Surman (Herdman, 79e), Boxall, Sutton (Sheridan, 79e), Kelly-Heald – Bell, Garbett (c) – Singh – Waine (Conchie, 86e), Van Hattum (Bayliss, 46e). Sélectionneur : Darren Bazeley.

France (4-3-1-2) : Nkambadio – Magassa, Matsima, Lukeba (Badé, 78e), Locko – Lepenant, A. Diouf, D. Doué (Chotard, 78e) – Cherki (Olise, 65e) – Mateta, Kalimuendo (c) (Akliouche, 66e). Sélectionneur : Thierry Henry.

Revivez Nouvelle-Zélande-France ! (0-3)