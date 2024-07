Marie-Antoinette Katoto bat un nouveau record avec les Bleues

Le record de Just Fontaine en danger ?

En pleine réussite depuis le début du tournoi olympique, Marie-Antoinette Katoto s’est offert un doublé pour guider les Bleues vers la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Son deuxième dans la compétition, une grande première pour une attaquante tricolore.

Marie-Antoinette Katoto est devenue la 1re française à marquer 2 doublés lors d'un même tournoi majeur (CDM + JO + EURO). Record de buts pour une joueuse de la France sur une même édition d'un tournoi majeur (5). Leader #FRANZL #Paris2024 pic.twitter.com/Kqmdv9n7LL — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) July 31, 2024

« La mission est bien remplie, on voulait absolument gagner le match et faire deux bonnes mi-temps. C’est chose faite, a réagi l’héroïne après coup au micro de France 3. Après, c’est dommage pour le but encaissé, c’est de me faute, une erreur d’inattention. Mais ce soir, je suis très contente pour nous, des filles. (…) On s’est rassurées ce soir, devant un bon public. Maintenant, une nouvelle compétition démarre et je sais qu’on va monter en puissance. »

On remet ça en quarts contre le Brésil ?

Les Bleues écartent la Nouvelle-Zélande et filent en quarts