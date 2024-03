Les États-Unis triomphent du Brésil en finale de la Gold Cup féminine

America great again.

Dans la nuit de ce dimanche à lundi, les États-Unis affrontaient le Brésil en finale de la première édition de la Gold Cup féminine de la CONCACAF. Les Stars and Stripes ont pu compter sur une Lyonnaise pour l’emporter face à la Seleção : bien servie au second poteau par Emily Fox, la capitaine Lindsey Horan a inscrit le seul but de la rencontre d’un coup de casque (45e+1).

Captain Horan puts the US in the lead 🤩 pic.twitter.com/pltXjdilqc — W Gold Cup (@GoldCup) March 11, 2024

Cette « CONCACAF W Gold Cup », une nouvelle compétition créée en parallèle du championnat féminin de la CONCACAF, a vu douze équipes d’Amérique du Nord, centrale et latine s’affronter dans trois poules, puis dans des phases à élimination directe. Les États-Unis ont terminé deuxièmes de leur groupe après une défaite face au Mexique lors du troisième match, et ont ensuite fait tomber la Colombie puis le Canada pour accéder à la finale. Le Brésil a de son côté remporté toutes ses rencontres, écrasant notamment l’Argentine (5-1) en quarts de finale.

Voilà de quoi garnir encore un peu plus l’armoire à trophées pleine à craquer de la Team USA.

Les Bleues reviennent en force au classement FIFA