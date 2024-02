Women Gold Cup : un quart-de-finaliste désigné… par tirage au sort

Porto Rico, prenez votre flambeau et venez me rejoindre.

Après les trois journées de la phase de groupes dans la Women Gold Cup, le Costa Rica et Porto Rico affichaient exactement le même bilan : une victoire, deux buts marqués, quatre encaissés et quatre cartons jaunes. Mais alors, comment décider de l’équipe qualifiée pour les quarts de finale ? Selon les règles de la Concacaf, une fois toutes les possibilités étudiées, la décision doit se faire lors d’un tirage au sort.

Cette situation inattendue a donc obligé les responsables de l’organisation à fouiller en coulisses pour trouver une manière de mettre en place un tirage au sort, comme le raconte le journaliste Theo Lloyd-Hughes. Une fois le grand bol et les boules trouvés, les caméras et les photographes ont été invités à assister à ce moment d’histoire (même si ce n’était pas une première) lors duquel le Costa Rica a eu la chance de son côté et affrontera le Canada en quarts de finale, laissant Porto Rico rentrer à la maison.

📹For those waking up hearing about the #WGoldCup quarterfinal decider by plastic balls out of a bowl, here’s the moment from the room: pic.twitter.com/v3P3lRJLrF

— Theo Lloyd-Hughes (@theolloydhughes) February 29, 2024