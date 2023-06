Pronostic Costa Rica Équateur : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Équateur enchaîne une 3e victoire de rang face au Costa Rica

Le Costa Rica avait décroché son ticket pour la dernière Coupe du Monde grâce à sa victoire face à la Nouvelle Zélande (1-0) en barrage. Passé par Arsenal ou Lorient, Joel Campbell avait inscrit le seul but de cette rencontre. Tombée dans une poule extrêmement relevée au Qatar, la sélection costaricaine avait très mal débuté avec une large défaite face à l’Espagne. La suite fut meilleure avec un succès arraché contre le Japon et une belle bataille malgré un revers face à l’Allemagne. Actuellement, le Costa Rica dispute des rencontres amicales pour se préparer en prévision de la Gold Cup qui va débuter en fin de semaine, avec un premier match à venir face au Panama. Pour leur dernière sortie, les partenaires de Keylor Navas se sont inclinés face au Guatemala (0-1). Cette défaite est peu rassurante à quelques jours du début de la Gold Cup. Pour réussir un bon parcours lors de cette compétition, le Costa Rica s’appuiera sur le gardien du PSG, mais aussi sur les expérimentés Celso Borges, Joel Campbell ou Francisco Calvo.

En face, l’Équateur fut l’une des agréables surprises de la Coupe du Monde. Surprenante lors des éliminatoires pour le Mondial où elle a devancé la Colombie, le Pérou ou le Chili, la Tri avait bien débuté au Qatar avant de s’incliner contre le Sénégal. Depuis son élimination et comme la plupart des équipes sud-américaines, la sélection équatorienne profite de ses rassemblements internationaux pour se préparer à la Copa America 2024. En mars dernier, la Tri a disputé deux matchs amicaux face à l’Australie, pour une victoire et une défaite. Il y a quelques jours de cela, l’Équateur a pris le meilleur sur la Bolivie (1-0) grâce à l’inévitable Enner Valencia. Le capitaine de l’Équateur vient de réaliser une saison exceptionnelle en Turquie avec 29 buts inscrits en 31 matchs. Le joueur de Fenerbahce sera la menace principale pour le Costa Rica. Pour l’aider dans sa tâche, il pourra compter sur le soutien des Estupinan, Hincapie, et Caicedo. Supérieur à son adversaire, l’Équateur devrait s’imposer lors de cette rencontre amicale face à un Costa Rica qui ne va pas vouloir prendre de risques à quelques jours du début de la Gold Cup.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Keylor Navas vise la Ligue des champions au PSG