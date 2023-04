Keylor Navas vise la Ligue des champions au PSG

Il est bien le seul à croire encore au projet parisien.

Poussé vers la sortie en janvier dernier pour faire de la place à Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’a pas mis de point final à son aventure parisienne. Prêté à Nottingham Forest, le Costaricien de 36 ans est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. « Il me reste un an de contrat à Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG », a-t-il déclaré dimanche dans une interview accordée à Canal+.

Avec Forest, dix-huitième de Premier League, Navas a disputé onze matchs et encaissé 21 buts. Il réalise, depuis qu’il a traversé la Manche, son pire pourcentage de tirs arrêtés en carrière : 61%. Malgré tout, le triple vainqueur de la Ligue des champions rappelle qu’il n’a jamais posé de problème lorsqu’il a été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens à Paris. « Je voulais aider. Je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je pouvais jouer. Mais malheureusement, je n’en ai pas eu l’opportunité, a-t-il ajouté. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après, on pourra prendre des décisions. »

La perspective de jouer en Championship l’an prochain n’a pas l’air de l’emballer.

