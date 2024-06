Keylor Navas visé par une plainte pour travail dissimulé

Un gardien dans les filets de la justice.

Un ancien employé de Keylor Navas doit porter plainte ce mercredi pour « travail dissimulé » contre l’ancien gardien du PSG, selon les informations de BFMTV. Le parquet de Versailles se chargerait de l’affaire. L’homme aurait travaillé 20 mois dans la maison du portier costaricain comme homme à tout faire, sans contrat de travail, et dans des conditions extrêmement difficiles. Interrogé par BFM, il dit avoir travaillé jusqu’à 90 heures hebdomadaires, pour un salaire de 3 200 euros versé en liquide, sans déclaration à l’embauche ni fiche de paie.

« Il n’y avait pas vraiment d’intitulé de poste. C’était à l’oral », précise-t-il dans le reportage. Il raconte avoir dormi dans une chambre du sous-sol, sans fenêtre et humide. Il dit aussi avoir porté une arme pour faire des rondes dans le jardin de Navas. « Il [ Keylor Navas] utilisait le fusil à pompes que je possédais. Il lui arrivait de tirer comme ça, dans sa propriété », témoigne également le plaignant, qui disposerait d’une vidéo dans laquelle l’ex-Parisien lui répond qu’on « ne travaille pas avec les lois françaises ici ».

🔴 INFO BFMTV L'ex gardien du PSG Keylor Navas visé par une plainte d'un ancien employé pour travail dissimuléhttps://t.co/hwXmvl6ffN pic.twitter.com/Z0d0eznv96 — BFMTV (@BFMTV) June 5, 2024

« On est à la frontière du droit pénal, avec des faits qui s’analysent, pour ma part, comme quasiment frôlant l’esclavagisme moderne, explique au micro de BFMTV Yassine Yanouti, l’avocat du plaignant. Même si on est une star du football, on n’a pas le droit de s’affranchir de toutes les règles. »

Le délit de travail illégal est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (225 000 euros s’il s’agit d’une société).

