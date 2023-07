L’exploit du Panama, finaliste après avoir dompté les États-Unis

Changement d’air.

Alors que le monde du football s’attendait à retrouver le Mexique et les États-Unis en finale de la Gold Cup – comme cinq fois sur les huit dernières compétitions – cette année, c’est finalement le Panama qui a créé la surprise en sortant le pays de l’Oncle Sam et qui affrontera le Mexique en finale ce dimanche. Au terme d’un match très long et sans but (0-0), les Panaméens ont cru l’emporter en inscrivant un pion en prolongation avant d’être rejoints (1-1). Los Canaleros ont dû attendre les tirs au but et le pénalty de Carrasquilla qui a nettoyé la lunette pour valider leur ticket pour la grande finale.

🤩 ¡No te pierdas el resumen del partido entre 🇺🇸 @USMNT y 🇵🇦 @fepafut en las Semifinales de #CopaOro 2023! 📰 Crónica del juego https://t.co/vZb5pus2tT 👈 ¡Revive los momentos más emocionantes! 📹⚽ pic.twitter.com/ENrEIdcOJ6 — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2023

Un ultime match qu’ils joueront contre le Mexique, qui n’a fait qu’une bouchée de la Jamaïque pour se qualifier (3-0). Les deux sélections se rencontreront pour la première fois de leur histoire à ce stade. Ce dernier match décisif se jouera ce dimanche à Ingelwood, en Californie.

Messi devrait faire partie du rendez-vous.

Le Mexique et le Panama dans le dernier carré de la Gold Cup