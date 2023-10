Pronostic Mexique Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne poursuit son opération reconquête face au Mexique

Le Mexique, présent au Qatar, s’est montré plutôt décevant lors de cette compétition en étant éliminé dès la phase de groupe alors qu’il était habitué à se retrouver en 8e. Depuis, la Tri a pris la 3e place de la Ligue des Nations nord-américaine en s’imposant face au Panama lors du match pour la 3e place. A l’instar des autres sélections, le Mexique avait envoyé une équipe très remaniée lors de la Gold Cup, ce qui ne les a pas empêchés de s’imposer en prenant de nouveau le meilleur sur le Panama en finale. Depuis ce titre, le Mexique multiplie les rencontres amicales avec deux nuls contre l’Australie (2-2) et l’Ouzbekistan (3-3), pour une victoire la semaine passée face au Ghana (2-0) avec des buts des ailiers Hirving Lozano et Uriel Antuna. Pour ce rassemblement, le sélectionné a convoqué aussi les Ochoa, Alvarez, Jimenez, Pineda ou Gimenez.

En face, l’Allemagne est en pleine reconstruction à quelques mois d’un championnat d’Europe organisé sur son sol. Après des résultats décevants au Mondial et en amicaux, Hansi Flick a été licencié au profit de Julen Nagelsmann. Pour sa première à la tête du Nationalelf, l’ancien coach du Bayern a vu ses protégés s’imposer contre les Etats-Unis (1-3) avec des buts de Gündogan, Musiala et Fullkrug qui confirme sa bonne forme à Dortmund. Menés au score, les Allemands ont su revenir dans le match pour décrocher un second succès consécutif après celui obtenu face à la France (2-1) quelques jours après l’éviction de Flick. Nagelsmann n’a pas changé grand-chose au niveau des joueurs puisqu’il a fait du classique au niveau de sa sélection, mais ses joueurs paraissent libérés par l’éviction de Flick. Sur la lancée de ce 1er succès, l’Allemagne devrait pour la 1ère fois depuis bien longtemps remporter un 3e match de rang face à un Mexique à sa portée. A noter que cette rencontre se joue à Philadelphie.

