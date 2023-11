On connaît quatre nouveaux qualifiés pour la Copa América !

Il ne reste plus que deux tickets.

C’était aussi l’un des enjeux de cette trêve internationale, savoir quelles seraient les nouvelles nations à décrocher leurs places pour la Copa América 2024. En effet, cette édition, qui se déroulera aux États-Unis, réunira seze équipes, dont six de la zone CONCACAF. Ces six entrées pour tenter de succéder à l’Argentine sont à décerner via la Ligue des nations de la CONCACAF, dont les quarts de finale (format aller-retour), se disputaient ces derniers jours. Qualifiés pour les demi-finales, le Mexique, les États-Unis, le Panama et la Jamaïque ont ainsi validé leurs places pour les phases de groupe.

¡MUCHAS GRACIAS POR TANTO FÚTBOL, JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO! 🔥 A prepararnos para el Final Four 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ y la Copa América 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🔥@CNationsLeague @CopaAmerica #TodosyTodasSomosPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/9yVGDsbAVq — FEPAFUT (@fepafut) November 21, 2023

Pour les quatre équipes refoulées, le Honduras, le Canada, Trinité-et-Tobago et le Costa Rica, respectivement éliminés par le Mexique, la Jamaïque, les États-Unis et le Panama, il restera une dernière chance, le 23 mars prochain, lors d’un match sec pour la qualification, à Frisco au Texas. Le Canada affrontera Trinité-et-Tobago, tandis que le Costa Rica jouera le Honduras. Ce sera l’ultime chance pour Jonathan David, Alphonso Davies, Keylor Navas ou encore Alberth Elis de rejoindre le gotha du football américain.

Ce n’est tout de même pas très sérieux pour le Canada d’être éliminé par la Jamaïque…

