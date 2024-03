Messi, star de la cérémonie des Oscars

Enfin apprécié à sa juste valeur.

Lors de la 96e cérémonie des Oscars, les récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année, Messi a encore une fois été mis en avant pour son talent dans la nuit de dimanche à lundi. Si au départ sa présence était incertaine, celui dont tout le monde parle depuis des semaines a finalement pu pointer le bout de son museau au Dolby Theatre de Los Angeles. Logiquement absent pour la rencontre entre l’Inter Miami et Montréal (2-3), le chien Messi, qui s’appelle Snoopy dans le film primé « Anatomie d’une chute » de Justine Triet, a été l’attraction de la soirée.

Le border collie aux yeux bleus s’est d’abord illustré en faisant semblant d’uriner sur l’étoile de Matt Damon sur le Hollywood Hall of Fame, avant d’être pourchassé par Emma Stone, et de participer à une blague qui laissait penser qu’il applaudissait le premier Oscar de Robert Downey Jr, comme meilleur acteur dans un second rôle pour « Oppenheimer ».

À deux doigts d’ajouter un Oscar à son palmarès.

